„Dein Garten. Dein Igelschutz“ – toom Baumärkte unterstützen Brandenburger Tierschutzkampagne mit Informationen zum Igelschutz

Plakate und Faltblätter geben Kunden wichtige Hinweise zum Schutz von Igeln in Gärten

Informationen zum Tierschutz genau dort, wo Verbraucherinnen und Verbraucher Mähroboter kaufen: toom Baumarkt unterstützt die von der Brandenburger Ministerin Hanka Mittelstädt geförderte Tierschutzkampagne „Dein Einsatz für Igel“.

Mit Informationen an den Regalen und geschulten Beschäftigten werden toom-Kunden im Land Brandenburg beim Kauf von Mährobotern darüber aufgeklärt, wie sie in ihrem Garten Igel schützen können: „Mähroboter nur tagsüber laufen lassen, Verstecke erhalten, Durchgänge im Zaun schaffen“ sind Hinweise auf einem neuen toom Plakat. Die ersten Plakate haben Verbraucherschutzministerin Hanka Mittelstädt und Dominique Rotondi, Geschäftsführer Ware und Logistik toom, heute im toom Baumarkt in Luckenwalde im Landkreis Teltow-Fläming aufgehangen. toom hat auch ein Faltblatt „Dein Garten. Dein Igelschutz“ mit den wichtigsten Tipps für igelfreundliches Mähen erstellt.

Ministerin Hanka Mittelstädt: „Wir gehen jetzt den nächsten Schritt. Und ich freue mich sehr, dass toom Baumärkte sich aktiv für den Igelschutz engagieren. Damit erreichen wir die Zielgruppe genau an dem Ort, wo Mähroboter gekauft werden. Direkt im Handel. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die in ihrem Garten einen Mähroboter nutzen wollen, wissen einfach nicht, dass das Gerät ab der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen für nachtaktive Wildtiere eine ernste Gefahr darstellen kann. Mit den entsprechenden Informationen handeln die meisten sofort und programmieren ihre Mähroboter so, dass sie nachts nicht fahren. Mit dieser einfachen Maßnahme kann man aktiv sehr viel Tierleid verhindern. Wir wollen gemeinsam aufklären, informieren und eine Lösung zeigen.“

Geschäftsführer Dominique Rotondi: „Als Baumarkt sind wir nah an den Menschen und ihren Gärten. Deshalb sehen wir es auch als unsere Verantwortung, unsere Kundinnen und Kunden für den Schutz heimischer Tiere zu sensibilisieren. Mit einfachen Maßnahmen kann jede und jeder dazu beitragen, Gärten igelfreundlicher zu gestalten und Verletzungen durch Mähroboter zu vermeiden. Gemeinsam mit dem Land Brandenburg möchten wir Wissen vermitteln und einen Beitrag dazu leisten, dass moderne Gartennutzung und Artenschutz Hand in Hand gehen.“

Hintergrund

Die Brandenburger Tierschutzkampagne „Dein Einsatz für Igel“ wurde Ende April auf der dritten Tierschutzkonferenz vorgestellt. Hintergrund ist die zunehmende Verbreitung von Mährobotern: Sie erleichtern zwar die Gartenarbeit, stellen jedoch eine erhebliche Gefahr für Wildtiere dar. Besonders betroffen sind nachtaktive Igel, die bei einem Kontakt mit den Geräten schwere, teils lebensbedrohliche Verletzungen erleiden können. Die geräuscharmen Mähroboter werden von den Tieren erst spät wahrgenommen und sind technisch noch nicht ausreichend ausgereift, um Kleintiere zweifelsfrei vor einem Kontakt zu erkennen. Bei Igel kommt erschwerend hinzu, dass bei ihnen kein Fluchtreflex ausgelöst wird.

Die Kampagnenplakate wurden landesweit an Tierschutzorganisationen, Vereine, Tierarztpraxen und Kommunen verteilt und werden auch aktiv sehr stark nachgefragt und bestellt.

Gleichzeitig werden auch immer mehr Kommunen in Brandenburg in der Sache aktiv: So haben der Landkreis Dahme-Spreewald und die Stadt Cottbus jüngst per Allgemeinverfügungen ein Nachtfahrverbot für Mähroboter erlassen.

Internet: https://mleuv.brandenburg.de/info/maehroboter-und-co

Auch wir haben bereits über Igelschutz-Initiativen in unserer Region berichtet: https://www.stadtblatt-online.de/orte/stahnsdorf/hans-juergen-lessmann-ein-herz-fuer-igel/