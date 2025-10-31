Kleinmachnow – Infoabend über Wildtiere im urbanen Raum

Das „Bündnis für Wildtierrespekt Kleinmachnow-Stahnsdorf“ lädt am 4. November ab 18:00 zu einem Infoabend über Wildtiere im urbanen Raum in den Bürgersaal im Rathaus Kleinmachnow ein. Im Rahmen der Veranstaltung werden drei Fachvorträge gehalten.

In der Region TKS leben nicht nur Menschen, sondern auch viele verschiedene Wildtiere. Dabei kommt es zunehmend zu Begegnungen – und auch zu Konflikten. Wie das Zusammenleben von Mensch und Wildtier gelingen kann, ist Thema eines öffentlichen Infoabends am 4. November um 18 Uhr im Bürgersaal des Kleinmachnower Rathauses. Die Veranstaltung bietet drei Fachvorträge, die unterschiedliche Aspekte des Themas beleuchten. Den Anfang macht der Biberbeauftragte des Landes Brandenburg, Mathias Gutt. Anschließend halten Derk Ehlert, der Berliner Wildtierbeauftragte, und Dr. Stillfried, Expertin für Schwarzwild, ihre Vorträge.

Im Anschluss an die Vorträge findet eine Podiumsdiskussion mit Publikumsfragen statt. Dabei geht es unter anderem um den Umgang mit Wildtieren im dicht besiedelten Raum sowie um aktuelle Entwicklungen in Kleinmachnow und Umgebung. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten. Der Eintritt ist frei.

Foto: Pixabay.com