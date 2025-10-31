49ers suchen Weg aus der Kriese

Nach sechs Niederlagen in Folge wollen die TKS 49ers gegen die Dragons Rhöndorf endlich den Turnaround schaffen – ein Duell zwischen Kampfgeist und Offensivpower.

Am Samstag steht für die TKS 49ers das siebte Spiel der Saison an – auswärts bei den Dragons Rhöndorf. Noch immer wartet das Team von Headcoach Drazan Tomic auf den ersten Sieg, während die Gastgeber mit drei Erfolgen und drei Niederlagen im Mittelfeld der Tabelle stehen. Gegen einen offensivstarken Gegner müssen die 49ers über 40 Minuten fokussiert bleiben und besonders in der zweiten Halbzeit konstanter agieren, um endlich den ersehnten Befreiungsschlag zu landen.

Die 49ers suchen im 7.Spiel der Saison immer noch nach dem ersten Sieg. Der nächste Gegner ist Rhöndorf, welche auf dem Tabellenplatz sieben liegen, mit drei Siegen und drei Niederlagen. In ihrem ersten Spiel trafen sie auf Wedel, dem letzten Gegner der 49ers, dieses Duell haben die Rhöndorfer klar gewonnen und sind somit als stärkere Herausforderung als Wedel einzuschätzen.

Offensiv sind die Dragons deutlich überlegen, sie erzielen pro Spiel im Durchschnitt 82,3 Punkte zu den 49ers mit 63,3. Sie setzen auf ihr Trio angeführt von #15 Jorge Mejias Sanchez, welcher 18 Punkte pro Spiel erzielt und ein gefährlicher 3er Schütze mit 38,5-prozentiger Quote ist. #2 Juhwan Harris-Dyson und #8 Kenan Reinhart ergänzen ihn und tragen ebenso stark zum offensiven Output bei mit 16,3 und 15,7 Punkten pro Spiel.

Somit treffen die 49ers auf einen starken Kader, welcher ihnen alles in der Defense abverlangen wird. Des weiteren wird offensiv für dieses Spiel mehr benötigt als in den letzten Spielen dargeboten, vor allem der Start aus der Halbzeitpause bedarf Verbesserung.

Für die 49ers wird es also 40 Minuten Schwerstarbeit bedeuten, doch es kann immer noch nicht auf Yannick Hildebrandt gezählt werden, welche noch mit einer Handverletzung ausfällt. Linus Briesemeister hingegen gilt als fragwürdig aufgrund seiner gebrochenen Nase, eine finale Entscheidung zu seinem Einsatz fällt erst am Spieltag.

Foto: Fotofuzzi