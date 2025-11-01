Termin vormerken: Adventskonzert in der Teltower Andreaskirche am 7. 12. 2025

Nativitas Domini – Französische Weihnacht im Barock

Im Mittelpunkt des Konzerts steht die festliche „Messe de Minuit pour Noël“ des französischen Barockkomponisten Marc-Antoine Charpentier (1643–1704). In dieser „Mitternachtsmesse“ verbindet Charpentier kunstvolle Chorsätze und leuchtende Instrumentalpassagen mit volkstümlichen französischen Weihnachtsliedern (Noëls), die im Paris des 17. Jahrhunderts allgegenwärtig waren.



Ergänzt wird die Messe durch weitere Werke französischer Barockmeister, die die stilistische Vielfalt und klangliche Wärme dieser Epoche widerspiegeln.



Neben dem Chor musizieren Gesangs- und Chorsolisten sowie ein Kammerorchester mit Streichern, Flöten und Orgel, die auch die instrumentalen Sätze des Abends gestalten.



So entfaltet sich ein Klangbild von klarer Form und feiner Ausdruckskraft – ein Abbild jener Balance von Glanz und Andacht, die den französischen Barock in besonderer Weise prägt.



Das traditionelle Konzert am 2. Adventssonntag, dem 7. Dezember, um 17:00 Uhr in der St. Andreaskirche Teltow lädt herzlich zum Innehalten und Einstimmen in die Adventszeit ein.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.