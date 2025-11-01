Metropolis Halle im Filmpark Potsdam Babelsberg zeigt TITANIC – Die Ausstellung

Nach erfolgreichen Gastspielen in Las Vegas, Melbourne, Brüssel und Ludwigsburg kommt „TITANIC – DIE AUSSTELLUNG” nun auch nach Potsdam. Seit dem 31. Oktober sind in der Metropolis Halle unzählige Original-Exponate zu sehen, die bei verschiedenen Tauchgängen zum Wrack der Titanic geborgen wurden. Dazu gehören Nachbauten unterschiedlicher Räumlichkeiten – inklusive der ikonischen Freitreppe – sowie vieles mehr. Die Ausstellung ermöglicht eine aufsehenerregende Zeitreise in die Ära der Titanic.

Am 10. April 1912 stach die RMS Titanic vom englischen Southampton aus zu ihrer Jungfernfahrt in See. Das luxuriöseste und technisch fortschrittlichste Schiff seiner Zeit kollidierte am 14. April 1912 um 11:40 Uhr mit einem Eisberg und sank zwei Stunden und 40 Minuten später am 15. April, wobei fast 1.500 Menschen ums Leben kamen. Seit diesem Tag haben sich die tragischen und unglaublichen Geschichten, die sich in dieser schicksalhaften Nacht abgespielt haben, in unseren Herzen und Köpfen festgesetzt. Obwohl die Titanic auf dem Meeresgrund des Nordatlantiks ruht, können Gäste ihre Geschichte erleben, wenn TITANIC – DIE AUSSTELLUNG mit mehr als 200 authentischen Artefakten, die an der Wrackstelle der Titanic geborgen wurden, ihr Tribut zollt.

TITANIC – DIE AUSSTELLUNG präsentiert authentische Artefakte aus dem Wrack des berühmten Schiffes. Jahrzehntelang hat die Titanic die Menschen in ihren Bann gezogen. Sie tauchten in die wahren Geschichten von Heldentum, Liebe, Angst und unmöglichen Entscheidungen ein, als der „unsinkbare“ Ozeandampfer seinem Schicksal erlag. Dies war ein Wendepunkt in der Weltgeschichte, der einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen hat.

Metropolishalle Potsdam-Babelsberg. „Titanic Die Ausstellung“ echte Funde wahre Schicksale. Das Highlight: die große Treppe mit Glaskuppel. Die große Treppe, die in der Oscar-prämierten Romanze eine prominente Rolle spielt, darf als Replik (aber in Originalmaßen) bestaunt werden. Über ganze zehn Meter erstreckt sich die Höhe des Raumes – ein wichtiger Grund dafür, weshalb die Ausstellung in Potsdam stattfindet:

Ein Original – Waschbecken von der Titanic vor einer nachgebauten Kabine erster Klasse.

Blick in ein nachgebaute Kabine dritter Klasse.

Besucherinnen und Besucher können in Babelsberg ein Stück der Original-Schiffshaut der Titanic berühren.

Fundstücke geborgen aus 3.800 Meter Tiefe.

die große Treppe mit Glaskuppel

