Industriekultur trifft Bildungs- und Studienorientierung – Das Industriemuseum Teltow

Unter dem Motto „Vergangenheit bewahren – Gegenwart erleben – Zukunft gestalten“ dokumentiert das Industriemuseum der Region Teltow die über 150-jährige Industriegeschichte der Region entlang des Teltowkanals. In seinen Ausstellungsräumen präsentiert das Museum die Entwicklung traditioneller Industriezweige wie Automatisierungstechnik, Elektrotechnik, Kommunikationstechnik und Polymerchemie und greift aktuelle Themen wie Digitalisierung und „Industrie 4.0“ auf. Ein Roboter führt die Besucher durch die Ausstellung, erklärt die Exponate und zeigt dazu passende Videos.

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal des Industriemuseums Teltow ist das 2007 gegründete Informationszentrum für Berufs- und Studienorientierung (IZB). Es wurde 2007 als Teil des Museums etabliert und versteht sich als Bindeglied zwischen Industrie, Bildungseinrichtungen und jungen Menschen, die sich auf den Einstieg in Ausbildung oder Studium vorbereiten. Das IZB ist kein klassischer Ausstellungsbereich, sondern ein lebendiger außerschulischer Lernort, der Schulen, Betriebe und Studierende vernetzt. Durch Kooperationen mit 45 Schulen, der IHK und der Handwerkskammer Potsdam, dem Unternehmerverband Brandenburg-Berlin sowie mehr als 200 regionalen Unternehmen hat sich das Zentrum zu einer wichtigen Plattform der Berufs- und Studienorientierung entwickelt.

Das Informationszentrum bietet ein breites Spektrum an Programmen und Aktivitäten. Schülerinnen und Schüler erhalten praxisnahe Einblicke in technische und wirtschaftliche Zusammenhänge, die durch berufsorientierende Informationen ergänzt werden. Diese orientieren sich am aktuellen Lehrplan. Themen sind unter anderem Roboter-, Microcomputer- und Scratch-Programmierung, 3D-Druck, Dampfmaschinen und verschiedenste Experimente. In Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben aus der Region können Jugendliche direkt mit Ausbildungsbetrieben in Kontakt treten und sich über Studienmöglichkeiten informieren. Exkursionen in Unternehmen ermöglichen Einblicke in Arbeitsabläufe, Berufsbilder und Anforderungen vor Ort. Auf regelmäßigen Veranstaltungen des IZB für junge Menschen präsentieren sich Firmen und Bildungseinrichtungen und bieten den Dialog. Fortbildungen für Lehrkräfte tragen zur Verzahnung von schulischem Unterricht und beruflicher Praxis bei und sind ein Baustein für eine erfolgreiche Berufsorientierung.

150 Jahre Industriekultur – von der Dampfmaschine zur digitalen Welt

Jährlich nehmen rund 2.000 Schülerinnen und Schüler aus Grund-, Gesamt- und Förderschulen sowie aus OSZ und Gymnasien an den Programmen des IZB teil. Im Jahr 2025 wurden 2.480 junge Menschen im Rahmen von Projekttagen, Unternehmensbesuchen und Messen erreicht. Der Einzugsbereich reichte weit über Teltow hinaus nach Berlin und Brandenburg. Bei dieser Arbeit wird das IZB durch ehrenamtliche Mitarbeitende unterstützt, die auch weiterhin noch gesucht werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Museumswebseite

Foto: Industriemuseum Region Teltow e. V.



