Evangelisches Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow und LuKISS e.V. laden ein – Auftakt zur Veranstaltungsreihe „Gesundheitsforum 2026“

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr setzen das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow und die Ludwigsfelder Kontakt- und Informationsstätte für Selbsthilfe/Selbsthilfegruppen (LuKISS e. V.) ihre gemeinsame Veranstaltungsreihe fort und laden zum „Gesundheitsforum 2026“ ein.

Im Rahmen der Reihe informieren Expertinnen und Experten über medizinische Angebote des Krankenhauses sowie über übergreifende Gesundheitsthemen, etwa die Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe bildet am 15. April von 15.30 bis 17.00 Uhr die Informationsveranstaltung „Viszeralchirurgie und Viszeralmedizin; Gemeinsam moderne Medizin gestalten“.

Wie auch die kommenden Veranstaltungen findet sie statt im Waldhaus Ludwigsfelde, August-Bebel-Straße 2, Ludwigsfelde. Referent ist Chefarzt Dr. Boris Hoz (Viszeralchirurgie), der im Anschluss auch für Fragen zur Verfügung stehen. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei. Interessierte, auch Gruppen, melden sich bitte über die Selbsthilfekontaktstelle LuKISS an unter Tel.: 03378 80 16 18 oder per E-Mail: info@lukiss-ev.de

Die weiteren Veranstaltungen im Rahmen des Gesundheitsforums 2026:

„State of the Art“ der Behanldung der Kniegelenkarthrose: Robotische Chirurgie in der Endoprothetik

10. Juni, 15.30 – 17.00 Uhr

Mit Chefarzt Dr. Boris von Engelhardt (Unfallchirurgie/ Orthopädie)

„Obstipation bei Kindern und Erwachsenen“

12. August, 15.30 – 17.00 Uhr

Mit Chefarzt Dr. Georg Reinholz (Pädiatrie)

„Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht“

Mittwoch, 23. September 2026, 15.30-17.00 Uhr

Mit Chefarzt Thomas Theloe (Geriatrie)

„Vorhofilmmern“

14. Oktober, 15.30-17.00 Uhr

Mit Chefarzt Dr. Burkhard Schult (Innere Medizin)

„Ein Angehöriger wird aus dem Krankenhaus entlassen…“

11. November, 15.30-17.00 Uhr

Mit Pflegedirektorin Birgit Reichert und Christof Wiesmann, Assistent der Pflegedirektorin

Foto: Diakonissenhaus Teltow