33. BraLa 2026: Brandenburgs Schaufenster für Landwirtschaft, Technik und ländlichen Genuss

Paaren im Glien,– Vom 08. bis 10. Mai verwandelt sich der Erlebnispark Paaren erneut in das Zentrum der brandenburgischen Landwirtschaft. Zur 33. BraLa (Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung) erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm, das Innovationen, Traditionen und ein Erlebnis für alle Generationen vereint.

Unter dem Motto „Landwirtschaft erleben“ präsentiert die Messe eine breite Palette an Themen – von hochmoderner Technik bis hin zu den Wurzeln der bäuerlichen Kultur.

Die Highlights der 33. BraLa im Überblick:

Tiere & Zucht: Die Tierzuchtverbände präsentieren in beeindruckenden Schauen ihre besten Bestände. Ein besonderer Magnet für Familien ist der Arche-Haustierpark, der seltene Nutztierrassen zum Greifen nah erlebbar macht.

Technik im Wandel: Die Ausstellung zeigt den Kontrast zwischen Gestern und Heute. Während modernste Landwirtschaftstechnik die Effizienz der aktuellen Produktion verdeutlicht, lassen historische Landmaschinen die Herzen von Nostalgikern höherschlagen.

Genuss & Regionalität: Kulinarische Entdeckungen warten im beliebten „pro agro“-Regionalmarkt und im „Brandenburger Dorf“. Hier können Besucher regionale Spezialitäten direkt von Erzeugern verkosten. Die „Brauereischänke“ des Parks ergänzt das Angebot mit regionaler Küche in gemütlicher Atmosphäre.

Grüne Berufe: Ein Schwerpunkt liegt auf der Zukunftssicherung der Branche. Unter dem Aspekt „Grüne Berufe“ informieren Verbände und Betriebe über Ausbildungswege und Karrierechancen in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft.

Ein Fest für Jung und Alt: Mit einem bunten Unterhaltungsprogramm, Wettbewerben und Mitmach-Aktionen bietet die BraLa ein ideales Ausflugsziel für die ganze Familie.

Die BraLa hat sich seit 1991 als kombinierte Fach- und Publikumsmesse der Region etabliert. Auch 2026 bleibt das MAFZ in Paaren im Glien der bewährte Austragungsort für diesen wichtigen Branchentreff.

Veranstaltungsdaten auf einen Blick:

Termin: 08. bis 10. Mai 2026

Öffnungszeiten: Täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr

Ort: Erlebnispark Paaren (MAFZ), Gartenstr. 1-3, 14621 Paaren im Glien

Tickets & Infos: Tickets sind bequem über den Online-Ticketshop des Erlebnisparks Paaren unter https://erlebnispark-Paaren.de/events/brala/ oder direkt an der Tageskasse erhältlich.

Fotos: BraLa