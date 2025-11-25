Unternehmensfrühstück Potsdam-Mittelmark in Stahnsdorf – Über 80 Teilnehmende im Austausch

Das jüngste Unternehmensfrühstück Potsdam-Mittelmark brachte mehr als 80 Unternehmensvertreterinnen und -vertreter, Gründerinnen und Gründer sowie regionale Institutionen in Stahnsdorf zusammen. Die Veranstaltung, organisiert vom Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM der TGZ PM GmbH im Auftrag der Wirtschaftsförderung des Landkreises Potsdam-Mittelmark, setzte auf Austausch, Vernetzung und die Vorstellung regionaler Unterstützungsangebote.

Zum Auftakt begrüßte Bürgermeister Bernd Albers die Gäste. Er hob hervor, dass Stahnsdorf den regelmäßigen Austausch zwischen Verwaltung und Wirtschaft als wichtigen Bestandteil seiner Standortentwicklung betrachtet. Die Gemeinde war eng in die Vorbereitung eingebunden und weist dem Format eine besondere Rolle zu, da es Unternehmen, Verwaltung und regionale Partnereinrichtungen zusammenführt. Auch Holger Stein, Wirtschaftsförderer des Landkreises Potsdam-Mittelmark, und Marc-André Krone, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Stahnsdorf, hießen die Gäste willkommen und wiesen auf ihre Unterstützungsangebote hin.

Im Anschluss stellte das Wirtschaftsforum Potsdam-Mittelmark seine Unterstützungsangebote vor, die sich an bestehende Betriebe, junge Gründungen und ansiedlungsinteressierte Unternehmen richten. Anliegen der Veranstalter ist es, niedrigschwelligen Zugang zu Beratung und relevanten Informationen zu ermöglichen und die Unternehmen im Landkreis entlang zentraler Themen wie Gründung, Wachstum, Fachkräftegewinnung und Fördermittel zu begleiten.

Einen inhaltlichen Schwerpunkt setzte der Beitrag von Silvana Kathmann aus dem Geschäftsbereich Bildung der Industrie- und Handelskammer Potsdam. Sie erläuterte die aktuellen Angebote ihres Bereichs, insbesondere im Hinblick auf Ausbildung, Weiterbildung und betriebliche Qualifizierung. Dabei ging es vor allem darum, wie Unternehmen bei der Fachkräftesicherung unterstützt werden können und welche Strukturen ihnen zur Verfügung stehen, um Nachwuchs zu gewinnen oder Beschäftigte weiterzubilden. Viele Teilnehmende nutzten die Gelegenheit, um Fragen aus dem eigenen betrieblichen Alltag direkt anzusprechen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der persönliche Austausch. Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung, Wirtschaftsförderung, Kammern, Beratungsstellen und Unternehmen nutzten die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und bestehende Kontakte zu vertiefen. Die Zahl der Teilnehmenden zeigte, dass das Format fest im Kalender der regionalen Wirtschaft verankert ist. Für viele bot der Vormittag die Möglichkeit, sich über aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen zu informieren und sich mit neuen Ansprechpartnern zu vernetzen.

Holger Stein, Wirtschaftsförderer des Landkreises Potsdam-Mittelmark, betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung direkter Dialogformate: „Das Unternehmensfrühstück zeigt uns immer wieder, wie wichtig persönliche Gespräche sind. Unternehmen erhalten bei unseren bestehenden Formaten, wie dem Unternehmensfrühstück, den Seminaren, unseren Beratertagen oder den Treffpunkten Wirtschaft PM die Möglichkeit, ihre Anliegen unmittelbar zu platzieren, und wir als Wirtschaftsförderung können gemeinsam mit unseren Partnern gezielt darauf reagieren.“

Auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stahnsdorf war ein wesentlicher Bestandteil des Rückblicks. Der Austausch zwischen dem Landkreis und der Gemeinde gilt als wichtiges Fundament, um regionale Unternehmen verlässlich zu unterstützen und Standortfragen effizient zu bearbeiten. Bernd Albers, Bürgermeister der Gemeinde Stahnsdorf, unterstrich dies: „Für uns ist es wichtig, Unternehmen am Standort Stahnsdorf sichtbar zu begleiten und für ihre Fragen erreichbar zu sein. Das Unternehmensfrühstück bietet dafür einen verlässlichen Rahmen, weil wir hier direkt hören, was die Betriebe bewegt und welche Themen für sie aktuell sind.“

Die Veranstalter betonten, dass das Format dazu beiträgt, Hemmschwellen abzubauen und Gespräche zwischen Unternehmen und Verwaltung zu erleichtern. Viele Teilnehmende nutzten die Möglichkeit, konkrete Anliegen direkt zu adressieren. Zu den Themen, die immer wieder angesprochen wurden, gehörten Aspekte der Standortentwicklung, Herausforderungen im Bereich der Arbeitskräftegewinnung sowie Fragen zu Förderprogrammen. Für Gründerinnen und Gründer war der Vormittag darüber hinaus eine Gelegenheit, Kontakte zu Beratungsinstitutionen zu knüpfen und Orientierung für die nächsten Schritte zu erhalten.

Der Vormittag machte auch deutlich, dass Austausch und Vernetzung zentrale Faktoren sind, um Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Die Verantwortlichen des Wirtschaftsforums Potsdam-Mittelmark verwiesen erneut darauf, wie wichtig es ist, sowohl etablierten Betrieben als auch neuen Gründungen Zugang zu aktuellen Informationen, qualifizierten Ansprechpartnern und regionalen Netzwerken zu ermöglichen.

Für die Gemeinde Stahnsdorf war die Veranstaltung ein Anlass, den Dialog mit den Unternehmen des Ortes und der Region zu intensivieren. Sowohl Verwaltung als auch Wirtschaftsförderung nutzten den Vormittag, um Fragen und Hinweise aus dem Unternehmensumfeld aufzunehmen. Die positive Resonanz der Teilnehmenden bestätigte den Stellenwert, den die Gemeinde diesem Austausch beimisst.

Fotos: Redaktion