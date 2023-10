Deutsche Glasfaser eröffnet Servicepunkt in Kleinmachnow

Deutsche Glasfaser baut aktuell das zukunftsweisende Glasfasernetz in Kleinmachnow aus. Mit dem Ausbau dieser neuen, modernen Infrastruktur in Kleinmachnow steht das Team von Deutsche Glasfaser persönlich vor Ort zur Verfügung.

Am , 19. Oktober eröffnet der Servicepunkt von Deutsche Glasfaser in der Karl-Marx-Straße 58-60, 14532 Kleinmachnow. Alle Bürger sind zur Eröffnung des Servicepunktes am 19. Oktober von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr herzlich eingeladen. Neben Bratwürsten, Crêpes und Getränken erhalten sie von 10:00 – 17:00 Uhr Informationen rund um den Glasfaserausbau. Nach der Eröffnung des Servicepunktes beantwortet das Team von Deutsche Glasfaser vor Ort Fragen rund um den Glasfaserausbau und steht für Beratungsgespräche und vertragliche Themen jeden Donnerstag in der Zeit von 10:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr bereit.

Foto: Deutsche Glasfaser