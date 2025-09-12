Friedrich der Große eröffnet das diesjährige Rübchenfest

Der letzte Sonntag im September steht wieder ganz im Zeichen der Regionalität aus Teltow. Das alljährliche Fest für das königliche Gemüse wird in diesem Jahr von seiner Majestät, Preußenkönig Friedrich dem Großen, eröffnet.

Das Wetter der letzten Tage war perfekt für das Teltower Rübchen: Sonne und Regen ließen das winzig kleine Samenkörnchen keimen und zu einem echten Teltower Rübchen gedeihen. Um den Saisonstart der kleinen, aber feinen Rübe gebührend zu feiern, findet am Sonntag, den 28. September, ab 12:00 Uhr wieder das alljährliche Teltower Rübchenfest statt. Bei hoffentlich bestem Wetter erwartet Groß und Klein wieder ein buntes Unterhaltungsprogramm. Die Feierlichkeiten zu Ehren des königlichen Gemüses werden von Preußenkönig Friedrich dem Großen, alias Hermann Lamprecht, eröffnet.

Die Güterfelder Straße im wunderschönen Teltower Ortsteil Ruhlsdorf wird gesäumt von regionalen Händlern zur Flaniermeile auf dem Weg zur Festwiese, auf der ein buntes Bühnenprogramm mit Musik und Tanz geboten wird. Auch für die kleinen Gäste hat das Fest viel zu bieten.

Kulinarisches aus der Region, traditionelles Handwerk, ein buntes Markttreiben und künstlerische Unterhaltung auf der großen Bühne auf der Festwiese bieten den Besuchern wieder reichlich Abwechslung. Der Eintritt ist wie immer frei. Mit den Bussen der Linien 620, 621 und 626 gelangt man sorgenfrei zum Fest.

Traditionelles Handwerk wird auf dem Rübchenfest ebenso präsentiert wie eine Auswahl kulinarischer Köstlichkeiten.

Aufgrund der Straßenbauarbeiten in Ruhlsdorf bestehen vor Ort keine Parkmöglichkeiten. Wer dennoch mit dem Auto anreisen möchte, kann den P&R-Parkplatz am S-Bahnhof Teltow oder den Parkplatz des REWE-Markts an der Ruhlsdorfer Straße nutzen und von dort in die Busse steigen. Auch der Parkplatz des Toom-Baumarktes in Stahnsdorf in der Ruhlsdorfer Straße kann genutzt werden. Von dort gelangt man in 15 Minuten zu Fuß zur Festwiese. In diesem Jahr kann leider kein kostenloser Busshuttle angeboten werden.

Fotos: Redaktion