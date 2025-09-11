Endspurt für Glasfaser in Ruhlsdorf, Seehof, Sigridshorst  und Teltow

Die Nachfragebündelung für den Glasfaserausbau in Ruhlsdorf, Seehof, Sigridshorst und Teltow endet bald: Noch bis zum 27. September können sich die Haushalte für einen Anschluss an das Hochgeschwindigkeitsnetz von Deutsche Glasfaser entscheiden. Erreicht die Nachfragebündelung zum Stichtag eine Quote von mindestens 33 Prozent, ist eine wichtige Voraussetzung für den Ausbau eines Glasfasernetzes erfüllt.

Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich bereits für einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser entschieden. Unentschlossene haben weiterhin die Chance auf einen Glasfaseranschluss ohne Ausbaukosten. Nach dem Stichtag kostet der Anschluss mindestens 1.500 Euro. „Mieter und Hauseigentümer entscheiden in den betroffenen Gebieten für sich selbst, für ihren Ort und für die Zukunft“, betont Christian Morag, Projektleiter von Deutsche Glasfaser und warnt davor, sich gegenüber übrigen Kommunen technologisch nicht abhängen zu lassen.

Interessierte können sich im Servicepunkt sowie über die Hotline 02861 890 60 900 kostenfrei und unverbindlich beraten lassen und einen Vertrag abschließen. Weiterhin ist das Abschließen eines Vertrages auch online unter deutsche-glasfaser.de sowie bei unseren Fachhändlern SP Schönfeld (Mahlower Straße 141a, 14513 Teltow), iRepair IT GmbH (Auf der Breite 14, 14532 Kleinmachnow), Netrix GmbH (Jägerhorn 36-40, 14532 Kleinmachnow) und aetka Partner Steffen Piech (Lankwitzer Straße 8, 12209 Berlin) möglich.

