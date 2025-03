Demo gegen Rechts in Teltow und Stahnsdorf

Am 14. März findet in Teltow und Stahnsdorf eine Demonstration gegen Rechts satt, informiert demokrateam.org. Start ist um 17:30 Uhr am S-Bahnhof Teltow Stadt. Die Kundgebung ist für 19:00 Uhr in der Iserstraße/Elbstraße geplant.

In der Nacht vom 7. auf den 8. März wurde die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Stahnsdorf angegriffen. „Ein Gruppe von Männer versuchte mit Waffen und Gewalt, sich Zutritt zu verschaffen – eine unfassbare Eskalation rechter Gewalt! Ein Angriff auf Geflüchtete ist ein Angriff auf uns alle. Wir lassen das nicht unbeantwortet! Kommt zur Demonstration und Kundgebung am Freitag, den 14. März “, so demokrateam.org

Start: 17:30 Uhr, S-Bahnhof Teltow Stadt

Kundgebung: 19:00 Uhr, Iserstraße / Elbestraße

Bestürzt von den Ereignissen in Stahnsdorf zeigte sich auch Landrat Marko Köhler: „Es handelt sich nicht nur um eine abscheuliche Tat gegenüber den zugewanderten Menschen und den dort Beschäftigten, sondern widerspricht auch den humanitären Grundsätzen, die wir im Landkreis Potsdam-Mittelmark leben.“ Die zuständigen Ermittlungsbehörden sind am Wochenende tätig geworden. In den beiden Häusern in der Ruhlsdorfer Straße leben schon viele Jahre rund 300 Geflüchtete einvernehmlich unter einem Dach. Köhler weiter: „Ich hoffe, dass die Täter schnell ermittelt und entsprechend bestraft werden können. Wir werden kurzfristig eine Sicherheitskonferenz einberufen, um diese Tat zu besprechen und dafür zu sorgen, dass der bestmögliche Schutz der Einrichtung gewährt werden kann.“ Der Landkreis Potsdam-Mittelmark führt an den Standorten der Gemeinschaftsunterkünfte regelmäßig solche Konferenzen durch, um die wichtigen Themen mit den beteiligten Institutionen vor Ort zu erörtern, wie die Situation für die Bewohnenden sicher und deren Unterstützung zufriedenstellend organisiert werden kann.

