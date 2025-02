Team „Schnelles Geld“ vom Vicco-von-Bülow-Gymnasium in Stahnsdorf holt 2. Platz

Das Planspiel Börse 2024 hat mit über 113.000 Teilnehmern aus ganz Europa eine neue Rekordmarke erreicht. Der Wettbewerb, der seit 1983 jährlich von den Sparkassen organisiert wird, bietet jungen Menschen die Möglichkeit, risikolos Börsenstrategien zu testen und dabei wertvolles Finanzwissen zu sammeln. Mit einem fiktiven Startkapital von 50.000 Euro konnten die Teilnehmer in rund vier Monaten konventionelle und nachhaltige Anlagestrategien ausprobieren und so den Umgang mit Kapitalmärkten erlernen.

Die jeweils drei bestplatzierten Teams aus der Depotgesamtwertung und der Nachhaltigkeitsbewertung gewinnen attraktive Preise wie eine London-Erlebnisreise und Geldprämien von 300 Euro (2. Platz) bzw. 200 Euro (3. Platz). Alle Siegerinnen und Sieger dürfen sich auf die große Siegergala am 9. Mai 2025 in Berlin freuen.

Im Land Brandenburg überzeugte das Team „XDXD“ des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums aus Rathenow /Havelland mit einem Depotwert von 65.759,49 Euro und sicherte sich den Landessieg im Schülerwettbewerb. Unterstützt von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS), bewiesen die Schüler das beste Gespür für die Märkte. Die Plätze zwei und drei gingen an die Teams „Schnelles Geld“ vom Vicco-von-Bülow-Gymnasium in Stahnsdorf / Potsdam-Mittelmark (63.552,35 Euro) und „AKTie7“ aus Hennigsdorf / Oberhavel (63.448,43 Euro).

Der Vorstandsvorsitzende der MBS, Andreas Schulz, lobte das Engagement der Teilnehmenden und die rege Beteiligung der Teams: „Das Planspiel Börse hilft der jungen Generation, spielerisch die Börse zu verstehen und Hemmungen vor Wertpapieranlagen abzubauen. Sie erfahren, dass es nicht etwa ums Zocken geht, sondern darum, Geld mit Bedacht perspektivisch und nachhaltig für ihre eigene Zukunft anzulegen. Mit dem Planspiel Börse fördert die Sparkasse ganz konkret die finanzielle Bildung als einen wesentlichen Teil ihres öffentlichen Auftrags.“

Besonders beliebt bei den jungen Anlegern waren diesmal Aktien von Tesla, Rheinmetall, Nvidia und Amazon.

Mit einem Gesamtumsatz von über 5 Milliarden Euro bei rund 1,4 Millionen virtuellen Handelsaufträgen war die diesjährige Runde ein voller Erfolg. Neben Geld- und Sachpreisen winkt den Gesamtsiegern eine Reise nach London.

Die nächste Runde startet am 1. Oktober 2025 – ein Termin, den sich Interessierte vormerken können!

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) ist mit einer Bilanzsumme von über 16,8 Mrd. Euro sowie über 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größte Sparkasse Brandenburgs und hat das größte Geschäftsgebiet aller deutschen Sparkassen. Es umfasst die Landkreise Havelland, Oberhavel, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald sowie die kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel und die Landeshauptstadt Potsdam. Die MBS berät über 750.000 Kunden in rund 130 Geschäftsstellen und ist Partnerin von Privatkunden, Handel, Handwerk und Mittelstand sowie Kommunen in ihrer Region. Ihren hohen Anspruch an die Beratungsqualität belegen unter anderem die auch im Jahr 2025 erneut erhaltenen Auszeichnungen als „Beste Bank vor Ort“. Traditionell engagiert sich die MBS stark für Kultur, Sport, Bildung, Umwelt und Soziales in ihrem Geschäftsgebiet.

Foto: MBS