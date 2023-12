Gastfamilien für internationale Austauschschüler in Teltow und Umgebung gesucht

Die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment sucht ab Januar 2024 Gastfamilien in Teltow und Umgebung, die einen von zwei internationalen Schülern zwischen 15 und 17 Jahren ein Zuhause auf Zeit schenken möchten.

Experiment sucht aktuell dringend Gastfamilien in Teltow und Umgebung, die einem der beiden internationalen Austauschschüler, Pongpasin aus Thailand oder Tommaso aus Italien, ab Januar 2024 aufnehmen möchten. Pongpasin wird von seinen Freunden als kreativ, freundlich und selbstbewusst beschrieben. In seiner Freizeit begeistert er sich für das Fußballspielen, Boxen und Fitnessstudio. Seine Lieblingsmusik ist Jazz und seit letztem Jahr spielt er Gitarre. In der Schule ist er Mitglied eines Mathe-Clubs und nach seinem Schulabschluss möchte er Ingenieur werden. Außerdem kocht er gerne und freut sich darauf, seiner neuen Gastfamilie die thailändische Küche vorzustellen.

Tommaso ist vielseitig an Computertechnologie, Finanzen und Politik interessiert. Über Podcasts, Bücher und Videos hat er sich zu diesen Themen diverse Fähigkeiten angeeignet. Er möchte in Zukunft gerne ein Unternehmer in der IT-Branche werden. Er ist ein redseliger Zeitgenosse, der sich gerne über alle Art von Themen mit seinen Freunden und seiner Familie unterhält. Besonders letztere hat ihn immer dazu motiviert, sein Bestes zu geben und an sich zu glauben.

Gastfamilie kann fast jeder werden. Ob Alleinerziehende, Patchwork- oder Regenbogenfamilie, ob Paare mit oder ohne Kinder, ob Großstadt oder Dorf – wichtig sind vor allem Spaß am kulturellen Austausch und die Bereitschaft, einem Gast auf Zeit die Türen zu öffnen. Während des gesamten Aufenthaltes werden die Familien von einem ehrenamtlichen Ansprechpartner des Vereins aus der Region begleitet.

Experiment, Deutschlands älteste gemeinnützige Austauschorganisation, fördert seit 90 Jahren den Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment ist das deutsche Mitglied der „Federation of The Experience in International Living“ (FEIL). Jährlich reisen über 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Experiment ins Ausland und nach Deutschland. Kooperationspartner sind u.a. das Auswärtige Amt, die US-Botschaft, der DAAD, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutsche Bundestag.

Fotos: Experiment e.V.