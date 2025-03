„Du bist wertvoll“! – Preisträger des Teltower Ehrenamtspreises 2024

Im Rathaus Teltow wurden am 11. März in einer feierlichen Veranstaltung die Preisträger des Ehrenamtspreises bekannt gegeben. Zum 4. Mal ehrt die Stadt Teltow Menschen für ihr freiwilliges Engagement unter dem Motto „Du bist wertvoll“.

Der Bürgermeister Thomas Schmidt betonte in seiner Rede, dass das Ehrenamt einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhang leiste, ohne den vieles nicht so funktionieren würde. Auch Landrat Marko Köhler machte deutlich, dass ehrenamtliche Arbeit eine wichtige Säule der Gesellschaft sei. Sie verbessere sowohl die Lebensqualität für den Helfenden, als auch für die Anderen. Es gehe um ein „Miteinander“ und „Füreinander“ statt „Gegeneinander“. Dies sei ihm, angesichts des kürzlichen Übergriffs auf ein Asylantenheim in Stahnsdorf, ein Anliegen hervorzuheben, dass dieser Ehrenpreis ein wichtiges Zeichen dagegensetze.



In der Kategorie Nachwuchsprojekt wurde die 17-jährige Schülerin Shirley Jean Bake ausgezeichnet. Ihr ist es seit Jahren ein Bedürfnis, dass Jugendliche stärker in die Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden. Sie leitet den Jugendbeirat der Stadt Teltow, der den Interessen Jugendlicher in der Stadtpolitik eine Stimme verleiht.

In der Kategorie ehrenamtliches Projekt wurden die Mitglieder von „Rock am Kanal“ ausgezeichnet. Seit 2013 organisiert die Gruppe um Thorsten Höricke, Michael Ritter, Jürgen Schulze, Carsten Haak und Tim Brock ein jährliches Benefizkonzert. Sie bieten Bands aus der Region eine Auftrittsmöglichkeit. Die Einnahmen gehen an hilfsbedürftige und soziale Projekte in der Region. Mittlerweile haben sie auf diese Weise schon 200.000 Euro an dreißig verschiedene Projekte verteilen können.

In der Kategorie Lebenswerk wurde der politisch und historisch interessierte 98-jährige Heimatforscher Günter Duwe ausgezeichnet. 1990 gründete er den Heimatverein der Stadt Teltow und forscht bis heute zur Stadtgeschichte. Bekannt ist er auch als „Rübchenkönig“, der mit seinem Buch über die Teltower Rübchen und seinem Engagement im Förderverein „Teltower Rübchen e.V“ dem Wurzelgemüse zu neuer Popularität verhalf.

Fotos: Ute Bönnen