CDU/FDP-Fraktion Stahnsdorf verurteilt Angriff auf Gemeinschaftsunterkunft

In einer Pressemitteilung der CDU/FDP-Fraktion Stahnsdorf wird der Angriff auf die Gemeinschaftsunterkunft in der Ruhlsdorfer Straße in der Nacht zum 8. März scharf verurteilt.

Berichten zufolge versuchte eine Gruppe von Personen, in das Gebäude einzudringen, wobei ein Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer verletzt wurde. „Unser Mitgefühl gilt dem verletzten Sicherheitsmitarbeiter sowie den betroffenen Bewohnern der Unterkunft. Niemand sollte Angst um seine Sicherheit haben müssen. Wir danken den Einsatzkräften für ihr schnelles Eingreifen und erwarten eine gründliche Aufklärung des Vorfalls durch die zuständigen Behörden. Die CDU/FDP-Fraktion steht für ein friedliches und respektvolles Miteinander in unserer Gemeinde. Gewalt, Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit haben in Stahnsdorf keinen Platz. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass Stahnsdorf ein sicherer Ort für alle Menschen bleibt.“



Richard Kiekebusch, Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion Stahnsdorf, verdeutlicht: „Eine solche Tat ist erschreckend und nicht hinnehmbar. Wer andere aus Hass angreift, greift unsere gesamte Gesellschaft an. Stahnsdorf steht für Zusammenhalt und Sicherheit – das lassen wir uns nicht nehmen.“

Foto: Pixabay.com