Wegen der Reparatur an einer Weiche in Lichterfelde Süd verkehrt die Linie S25 zwischen Teltow Stadt und Lichterfelde Ost sowie zwischen Lichterfelde Ost und Gesundbrunnen, informiert die S-Bahn. In Lichterfelde Ost ist ein Umstieg mit Bahnsteigseitenwechsel erforderlich. Die Linie S26 verkehrt nicht.

Foto: Redaktion