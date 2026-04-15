Informationsveranstaltung in Teltow: Sozialleistungen bei Krebs – was steht mir zu?

Eine Krebsdiagnose verändert das Leben oft grundlegend – nicht nur gesundheitlich, sondern häufig auch in sozialer und finanzieller Hinsicht. Viele Betroffene und ihre Angehörigen stehen vor der Frage, welche Unterstützungsleistungen ihnen zustehen und wie diese beantragt werden können.

Genau hier setzt die Brandenburgische Krebsgesellschaft e.V. an: Am 22. April lädt der Verein von 15:00 bis 16:00 Uhr zu einer kostenfreien Informationsveranstaltung in das Gesundheitszentrum Teltow ein.

Sozialarbeiterin Frau Arndt gibt einen verständlichen und praxisnahen Überblick über zentrale sozialrechtliche Ansprüche, die im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung relevant werden können. Im Anschluss besteht Raum für individuelle Fragen und persönliche Anliegen der Teilnehmenden. Die Veranstaltung richtet sich an Krebsbetroffene ebenso wie an Angehörige und interessierte Fachpersonen.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 22. April, von 15:00 bis 16:00 Uhr in der Potsdamer Straße 7/9 in 14513 Teltow statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen wird um eine vorherige Anmeldung gebeten – telefonisch unter 0331 86 48 06, per E-Mail an mail@krebsgesellschaft-brandenburg.de.

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