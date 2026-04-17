Dreifacher Triumph für Teltow – RSV Eintracht glänzt beim Floorball-Landesfinale

Der Verein RSV Eintracht 1949 e.V. entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Akteur für Floorball, Jugendarbeit und Ehrenamt in der Region Potsdam-Mittelmark. In den vergangenen Tagen wurde diese Entwicklung eindrucksvoll bestätigt – beim Landesfinale Brandenburg im Schulfloorball.

Verantwortlich für die Ausrichtung und Organisation des zweitägigen Turniers vom 14. bis 15. April in der Grace Hoppers Gesamtschule war die Floorball-Abteilung des RSV Eintracht 1949 e.V., die im Auftrag des Verbandes ein hochklassiges und professionell organisiertes Event auf die Beine stellte.

Besonders bemerkenswert: Gleich drei Schulen aus Teltow gingen mit insgesamt sieben Teams an den Start – allesamt mit Spielerinnen und Spielern aus den Reihen des RSV. Vertreten waren die Evangelische Ursula-Wölfel-Grundschule (U12, U14), die Grace Hopper Gesamtschule (U16, U18) sowie das Immanuel-Kant-Gymnasium (U14, U16, U18). Eine beeindruckende Breite, die die nachhaltige Nachwuchsarbeit in der Region unterstreicht.

Für das sportliche Highlight sorgte das Immanuel-Kant-Gymnasium: In einem historischen Erfolg sicherte sich die Schule in allen drei Altersklassen den Landesmeistertitel. Damit gelang das „Triple“ – ein außergewöhnlicher Erfolg für den Schul- und Vereinssport in Brandenburg.

Die drei Teams haben sich damit für das Bundesfinale qualifiziert, das am 08. und 09. Juni im Horst-Korber-Sportzentrum in Berlin ausgetragen wird. Dort treffen die besten Schulteams Deutschlands aufeinander – mit Teltow als einer der großen Hoffnungsträger und amtierenden Deutschen Meister in der U14.

Der Erfolg zeigt einmal mehr, welche Bedeutung kontinuierliche Vereinsarbeit, engagiertes Ehrenamt und starke Kooperationen zwischen Schulen und Sportvereinen haben. Die Floorball-Abteilung des RSV Eintracht 1949 setzt hier seit Jahren Maßstäbe – und macht Teltow zunehmend zu einem Zentrum des Schul- und Nachwuchs-Floorballs in Brandenburg.

Alle Ergebnisse aus dem Turnierverlauf können hier eingesehen werden.

Fotos: Redaktion und Norman Masuch