100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ruhlsdorf

Die Freiwillige Feuerwehr Ruhlsdorf feiert am 25. April ihr 100-jähriges Bestehen.

Gegründet wurde sie am 23. April 1926 um 19:06 Uhr in der damaligen Manntz’schen Gaststätte.

Seit einem Jahrhundert engagieren sich Frauen und Männer ehrenamtlich im Dienst der Allgemeinheit, um zu retten, zu löschen, zu bergen und zu schützen.

Anlässlich dieses besonderen Jubiläums lädt der Feuerwehrverein Ruhlsdorf e.V. alle Bürgerinnen und Bürger aus Ruhlsdorf, Teltow sowie aus den umliegenden Gemeinden herzlich zur großen Festveranstaltung ein. Die Feierlichkeiten finden von 14:00 bis 24:00 Uhr auf der Festwiese in Ruhlsdorf sowie entlang der Güterfelder Straße statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Neben Livemusik, einer Feuershow und Vorführungen der Jugendfeuerwehr wird es unter anderem eine Modenschau sowie zahlreiche Informations- und Aktionsstände geben. Verschiedene Organisationen präsentieren ihre Arbeit, darunter auch Akteure aus dem Bereich Katastrophenschutz und Einsatznachsorge.

Ein besonderes Highlight ist die Präsentation historischer und moderner Feuerwehrtechnik. Darüber hinaus haben Gäste die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung selbst Rettungsgeräte an Fahrzeugen auszuprobieren. Auch eine internationale Delegation der Feuerwehr aus Arriach (Kärnten, Österreich) wird an den Feierlichkeiten teilnehmen. Für Kinder wird ein eigenes Programm mit Hüpfburgen, Bastelstationen, Tombola sowie Mitmachaktionen wie dem eigenständigen Löschen eines Feuers angeboten. Für das leibliche Wohl ist umfassend gesorgt. Neben einem Kuchenbasar werden unter anderem Erbsensuppe aus der Feldküche, Spezialitäten vom Grill sowie weitere Angebote bereitgestellt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Für Besucher, die mit dem Pkw anreisen, stehen ausgewiesene Parkflächen am Pferdehof Bernadotte sowie entlang der Güterfelder Straße zur Verfügung.

Foto: Feuerwehrverein Ruhlsdorf e.V.