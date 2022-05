Ludwigsfelde: Brand im Industriegebiet Birkengrund

Im Ludwigsfelder Industriegebiet Birkengrund sind am Mittwoch Bauabfälle in Brand geraten. Die Rauchentwicklung war zeitweise massiv, der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle. Auch die Großbeerener Feuerwehr war zur Bekämpfung vor Ort.

Im Ludwigsfelder Industriegebiet Birkengrund ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Laut Stadtwehrführers Patrice Fischer seien in einer Halle Bauabfälle in Brand geraten. Das Feuer sei unter Kontrolle; anfangs sei die Rauchentwicklung jedoch sehr massiv gewesen. Die Rauchschwaden waren auch aus großer Entfernung zu sehen; zudem lag verbreitet Brandgeruch in der Luft.

Rund 30 Einsatzkräfte hätten sich vor Ort befunden, berichtet Fischer, darunter die Feuerwehren aus Ludwigsfelde und seinen Ortsteilen, Polizei und Rettungsdienst. Auch die Großbeerener Feuerwehr beteiligte sich mit einem Löschfahrzeug an der Brandbekämpfung. ph

Symbolbild: Pixabay.com