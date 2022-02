Freie Corona-Impftermine in Ludwigsfelde

Das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow bietet Corona-Impftermine für Kinder und Erwachsene an. Möglich sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech, für Erwachsene über 30 auch mit Moderna.

Das Impfzentrum im Evangelischen Krankenhauses Ludwigsfelde-Teltow in der Albert-Schweitzer-Straße in Ludwigsfelde hat in dieser Woche noch freie Impftermine für Kinder ab 5 Jahren und für Erwachsene. Die Terminvergabe erfolgt online über die Stadtverwaltung von Ludwigsfelde über www.ludwigsfelde.de/impftermin .

Kinder und Erwachsene unter 30 Jahren erhalten den Impfstoff von Biontech. Für die Fünf- bis Elfjährigen kommt er in einer geringeren Dosierung als bei Erwachsenen und Kindern ab zwölf Jahren zum Einsatz. Für Erwachsene über 30 stehen sowohl Biontech als auch der Impfstoff von Moderna zur Verfügung. Möglich sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. PM

Symbolbild: Pixabay.com