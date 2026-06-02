Gasleck in Großbeeren – Sperrradius eingerichtet

Bei Bauarbeiten in der Teltower Straße in Großbeeren ist es zu einem Gasleck gekommen. Einsatzkräfte sind vor Ort und arbeiten an der Sicherung der Gefahrenstelle. Das Leck soll voraussichtlich bis 16:00 Uhr geschlossen werden.

Der betroffene Bereich befindet sich an der Ecke Poststraße/Teltower Straße und erstreckt sich über einen Radius von 100 Metern. Die Gemeinde bittet darum, den Bereich umgehend zu verlassen und bis auf Weiteres zu meiden. Zeitweise waren über 100 Einsatzkräfte aus der Region vor Ort im Einsatz.

Für Anwohnerinnen und Anwohner gilt:

Fenster und Türen schließen.

Klima- und Lüftungsanlagen ausschalten.

Den Bereich umgehend verlassen.

Den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge leisten.

Die Kinder der betroffenen Kita Sterntaler wurden vorsorglich in den Jugendclub evakuiert und dort betreut. Die Schule ist nicht von der Evakuierung betroffen. Der Schulbetrieb findet regulär statt.



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