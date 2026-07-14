Landkreis Potsdam-Mittelmark: Der Weg zum Wohngeld wird digitaler

Wohngeld beantragen geht im Landkreis Potsdam-Mittelmark jetzt auch online. Bürgerinnen und Bürger können Anträge ab sofort bequem über die Internetseite des Landkreises stellen – ohne Papierformulare und Behördengang.

Das neue Angebot ist unter potsdam-mittelmark.de erreichbar. Die Dienstleistung findet sich über die Suche unter dem Begriff „Wohngeld“ oder im Bereich „Ihr Bürgerservice“ unter „Arbeit & Soziales“.



Online beantragt werden können sowohl Mietzuschüsse für Mieterinnen und Mieter als auch Lastenzuschüsse für Eigentümerinnen und Eigentümer von Eigenheimen oder Eigentumswohnungen. Online gestellt werden können Erst-, Weiterleistungs- und Erhöhungsanträge sowie Änderungsmitteilungen.



Für die Nutzung wird ein Bund-ID-Konto oder die Online-Ausweisfunktion benötigt. Der Antrag führt anschließend Schritt für Schritt durch das Verfahren. Angaben können direkt eingegeben, notwendige Unterlagen digital hochgeladen werden.

Die digitale Antragstellung ergänzt das bisherige Angebot der Kreisverwaltung. Wohngeld kann weiterhin auch schriftlich beantragt werden.



Landrat Marko Köhler sieht darin einen weiteren Schritt beim Ausbau digitaler Verwaltungsangebote: „Mit der Einführung der Online-Wohngeldanträge sind wir unserem Ziel, möglichst viele Dienstleistungen der Kreisverwaltung digital anzubieten, ein gutes Stück nähergekommen. Gerade im sozialen Bereich bleibt die persönliche Beratung wichtig. Gleichzeitig zeigen die Erfahrungen aus dem Jobcenter, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger Online-Angebote auch bei Sozialleistungen selbstverständlich nutzen.“

Wohngeld unterstützt Menschen mit geringeren Einkommen bei den Wohnkosten. Es wird entweder als Mietzuschuss für Mieterinnen und Mieter oder als Lastenzuschuss für Eigentümerinnen und Eigentümer gezahlt. Wer bereits Transferleistungen wie Bürgergeld, Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhält, hat in der Regel keinen Anspruch auf Wohngeld, da die Unterkunftskosten dort bereits berücksichtigt werden.



Im Jahr 2025 gingen bei der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark 4.211 Wohngeldanträge ein. Dass digitale Angebote zunehmend angenommen werden, zeigt auch das Jobcenter: Dort können Bürgergeldanträge bereits seit 2021 online gestellt werden. Die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer steigt kontinuierlich. Im Jahr 2025 wurden bereits 39 Prozent der Bürgergeldanträge digital eingereicht.

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