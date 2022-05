Neue Mobilstation für Kleinmachnow

Die Gemeinde Kleinmachnow will den Radverkehr fördern und eröffnet am kommenden Mittwoch am Adam-Kuckhoff-Platz eine weitere Mobilstation zum Verleih von E-Bikes.

Die Gemeinde Kleinmachnow und der Landkreis Potsdam-Mittelmark haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Radverkehr aktiv zu fördern sowie den Anteil des Fahrradverkehrs zu erhöhen. Im Rahmen des Pilotprojekts „E-Bike Mobilstation“ errichtet die Gemeinde Kleinmachnow nun eine zweite Station mit ausleihbaren E-Bikes am Adam-Kuckhoff-Platz. Die feierliche Eröffnung findet am Mittwoch, 01. Juni, um 17:00 Uhr statt.



Das Projekt startete im Mai 2021 mit einer ersten Mobilstation am Kleinmachnower Rathausmarkt. Hier können sich die Bürgerinnen und Bürger über eine App ein E-Fahrrad ausleihen. Dabei sind die ersten sechs Stunden kostenlos, jede weitere kostet 3 Euro. Ziel war, dass die potenziellen Nutzergruppen Erfahrungen mit Elektrofahrrädern und dem Sharing-Prinzip in der Alltagsanwendung sammeln.

Durch die zweite Mobilstation am Kleinmachnower Adam-Kuckhoff-Platz können die Nutzer nun im kleinen Maßstab erleben, welche Vorteile in der Anwendung sich Ihnen durch ein Mobilitätsnetzwerk bieten. Denn die E-Bikes können zukünftig an der einen Station ausgeliehen und bei Bedarf an der anderen Station zurückgegeben werden.

Der Adam-Kuckhoff-Platz wurde aus verschiedenen Gründen als zweiter Standort für eine Mobilstation ausgewählt. Zum einen zieht er in seiner Funktion als Wochenmarkt zahlreiches Laufpublikum auch aus dem Berliner Umfeld an. Die unmittelbare Nähe zum Berliner Stadtgebiet sowie zu den Bushaltestellen der Berliner Verkehrsbetriebe ermöglicht zudem neue Wege, um Verkehrsmittel miteinander zu verknüpfen und die Intermodalität im ÖPNV zu stärken.

Gleichzeitig werden weiterhin Nutzungsdaten und Meinungsbilder erhoben und ausgewertet, um das Übertragungspotenzial auf andere Standorte abzuschätzen und die Bedingungen zur Überführung in einen Regelbetrieb ableiten zu können.

Weitere Informationen sind auf der Homepage der Gemeinde Kleinmachnow abrufbar: https://www.kleinmachnow.de/Umwelt-Planung/Verkehr/Radverkehr/ PM

Titelbild: Pixabay.com