Aktuelle Verkehrseinschränkungen aus Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow

Teltow

Auf Grund einer Kranaufstellung kommt es am 04. und 05. September, jeweils in der Zeit von 06:00 bis 18:00 Uhr, zur Vollsperrung der Elbestraße in Höhe der Hausnummer 1.

Stahnsdorf

Der Reit- und Fahrverein Schenkenhorst veranstaltet am 09. und 10. September 2023 ein Spring- und Dressurturnier. Aufgrund des zu erwartenden Besucher- und Pferdeverkehrs wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Kreisstraße 6903 ─ aus Richtung Nudow kommend ─ im Bereich des Behelfsparkplatzes am Ortseingang Schenkenhorst vorübergehend auf 50 km/h reduziert. Es wird um erhöhte Vorsicht bei der Vorbeifahrt gebeten.

Kleinmachnow

Am Weinberg zwischen Zehlendorfer Damm und Tal werden vom 31. August bis 12. Dezember Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Die Straße wird für voraussichtlich sechs Wochen für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Die anliegenden Schulen sind über den Schwarzen Weg erreichbar. Der Rad- und Fußgängerverkehr ist möglich. Über die baustellenbedingten Änderungen der Linienführung der Buslinie 629 informiert der Betreiber „regiobus“ über Aushänge an den betroffenen Haltestellen und im Internet.

Zur Fortsetzung der Kanalbauarbeiten sind Sperrungen auf der Stammbahn zwischen Wendemarken und Franzosenfichten erforderlich. Es wird eine Ersatzfahrbahn und eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Westen eingerichtet, teilweise mit provisorischer Verkehrsführung über den südlichen Gehweg.

Die Bauarbeiten zur Straßensanierung in der Sommerfeldsiedlung erfordern derzeit eine Vollsperrung (Anlieger frei) im Einmündungsbereich Wendemarken. Die Zufahrt von der Karl-Marx-Straße zu den Glascontainern und den angrenzenden Stellplätzen ist wieder frei.

