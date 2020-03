Gelbe Säcke in Teltow: Nachschub an der Tanke

Die Teltower Stadtverwaltung und weitere Ausgabestellen sind wegen der Corona-Epidemie derzeit für die Öffentlichkeit geschlossen, woher also die gelben Säcke bekommen, um Plasik und Verpackungen wie gewohnt zu trennen? Zwei Tankstellen in Teltow haben sich bereit erklärt, für die Zeit der Corona-Krise als Ausgabestelle zu fungieren. Das sind die Jet-Tankstelle in der Mahlower Straße 144 und die Esso-Tankstelle in der Warthestraße 1. Für diese Unterstützung und den Service bedankt sich die Stadt ausdrücklich.

Die Stadt weist darauf hin, dass auch die gelben Säcke nicht gehamstert werden sollen und maximal zwei Rollen pro Haushalt abgegeben werden. Eine permanente Verfügbarkeit könne aufgrund der aktuellen Lage nicht gewährleistet werden, die Stadt bemühe sich aber, mögliche Engpässe zu verhindern.

Diese Ausgabestellen stehen vorerst nur für die aktuelle Zeit zur Verfügung.

bekannte Ausgabestellen (bitte Öffnung aufgrund des Corona-Virus vorab prüfen)

Angelsport Teltow | Inh. J. Grimm Oderstraße 45

APM Wertstoffhof Teltow Ruhlsdorfer Straße 100

Lotto-Toto-Zeitschriften Potsdamer Straße 17

Simon’s Presseshop | Fr. Rietenbach | am S-Bahnhof Teltow Lieselotte-Herrmann-Straße 4

Stadtverwaltung Teltow Marktplatz 1-3

Werkzeughandel und Arbeitsschutz Brahmsstraße 36 a

Werkzeugvermietung | Andreas Kautz Oderstraße 50

Foto: Hanne Hasu auf Pixabay