Küchenbrand greift auf Dachstuhl über

Am 29. August gegen 22.30 Uhr brach in einem Zweifamilienhaus in Teltow ein Feuer aus, wie die Polizei Brandenburg mitteilte. Alle Bewohner blieben glücklicherweise unverletzt.

In einem von zwei Familien gemeinsam bewohnten Haus in Teltow ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hatte auf dem Herd vergessenes Essen zunächst einen kleinen Brand in der Küche im Obergeschoss ausgelöst. Das Feuer konnte von dem 86-jährigen Bewohner und seiner 84-jährigen Ehefrau nicht gelöscht werden und breitete sich aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits Teile des Dachstuhls Feuer gefangen. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Nach Abschluss der Löscharbeiten ist das Haus zunächst nicht mehr bewohnbar. Die insgesamt vier Bewohner des Hauses kamen anderweitig unter und blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Am Mittwoch besichtigten Kriminaltechniker den Brandort, um die Brandursache zweifelsfrei festzustellen und den Brandort zu dokumentieren.

Foto: Pixabay.com