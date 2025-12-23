Sparkasse Kleinmachnow erfüllt gemeinsam mit MBS-Kunden Herzenswünsche

Am 19. Dezember fand die Übergabe von Weihnachtsgeschenken an die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Kana im Evangelischen Diakonissenhaus Teltow durch die Sparkasse Kleinmachnow in Zusammenarbeit mit MBS-Kunden statt. Ingo Ruppert und Frank Richter von der MBS hatten die Möglichkeit, die Geschenke der Sparkassen-Wunschbaumaktion persönlich an die Wohngruppe im Haus Kana zu übergeben.

Strahlende Augen und klingende Weihnachtslieder waren am vergangenen Freitag im Haus Kana des Diakonissenhauses in Teltow zu sehen und zu hören. Bei einem gemeinsamen, stimmungsvollen Weihnachtssingen konnten Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren Betreuern Weihnachtsgeschenke entgegennehmen. Ihre Wünsche hatten sie zuvor an den Weihnachtswunschbaum der Sparkasse in Kleinmachnow gehangen.

„Vor rund zwei Wochen hingen die Weihnachtswünsche der Schützlinge in der Wohngruppe im Haus Lana noch am Baum, heute liegen 30 Geschenke auf dem Geschenketisch neben den Weihnachtsbaum. Ich freue mich sehr, dass die erste Wunschbaumaktion der Sparkasse so großen Anklang gefunden hat. Alle Wünsche konnten erfüllt werden und haben den Bewohnern, die es nicht immer ganz leicht haben im Leben, zum Fest ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das zeigt: Das Team der Sparkasse und unsere Kundinnen und Kunden haben ein großes Herz für die Menschen in unserer Region! Dafür bin ich sehr dankbar“, sagte Filialdirektor Ingo Ruppert, der gemeinsam mit stv. Filialdirektor in Teltow, Frank Richter, die Geschenke vor Ort überbringen durfte.

Insgesamt konnten 30 Wunschzettel für die Bewohnerinnen und Bewohner vom Wunschbaum „abgepflückt“ werden. Viele Geschenke wurden liebevoll verpackt und in der Geschäftsstelle Kleinmachnow abgegeben.

Fotos: Susanne Hahn