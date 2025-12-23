Großbeeren – Ehrentafel für ehemaligen Bürgermeister enthüllt

Am 20. Dezember wurde die Ehrentafel für Wolfgang Paul feierlich enthüllt. Er war von 1993 bis 2011 Bürgermeister der Gemeinde Großbeeren und ist ihr einziger Ehrenbürger. Der Einladung waren zahlreiche Gäste gefolgt, darunter Familienangehörige, politische Vertreterinnen und Vertreter, langjährige Weggefährten sowie Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde.

Trotz gesundheitlicher Einschränkungen ließ es sich Wolfgang Paul nicht nehmen, persönlich an der Veranstaltung teilzunehmen. Seine Anwesenheit verlieh der Feierstunde eine besondere persönliche Note und wurde von den Anwesenden mit großer Wertschätzung aufgenommen.

Die Enthüllung der Bronzetafel übernahmen seine Ehefrau und seine Tochter. Die Tafel hat ihren dauerhaften Platz gut sichtbar neben dem Eingang des Einwohnermeldeamtes am Rathaus Großbeeren gefunden und soll künftig an das außergewöhnliche Engagement von Wolfgang Paul für die Gemeinde erinnern.

Bürgermeister Martin Wonneberger würdigte in seiner Rede das jahrzehntelange Wirken Wolfgang Pauls für Großbeeren. Er betonte, dass dessen Einsatz weit über sein Amt als Bürgermeister hinausgegangen sei und das Gemeinwesen nachhaltig geprägt habe. Mit der Ehrentafel werde Dankbarkeit und Anerkennung sichtbar gemacht und zugleich ein bleibendes Zeichen für kommende Generationen gesetzt. Wolfgang Paul habe Großbeeren nicht nur mitgestaltet, sondern entscheidend geprägt – mit Verantwortungsbewusstsein, Haltung und einem tiefen Verständnis für die Belange der Menschen vor Ort.

Im Anschluss an die Enthüllung teilten mehrere Weggefährten persönliche Anekdoten und Erinnerungen. Wolfgang Wende, Dr. Christian Schäfer, Bettina Stobbe, Lothar Matthies, Klaus Rocher und Rosegret Semt schilderten eindrucksvoll ihre Begegnungen mit Wolfgang Paul und brachten ihre große Wertschätzung für seine Persönlichkeit, seine Verlässlichkeit und sein unermüdliches Engagement zum Ausdruck. Die Beiträge machten deutlich, wie sehr Wolfgang Paul über viele Jahre hinweg Menschen verbunden und inspiriert hat.

Fotos: Gemeinde Großbeeren