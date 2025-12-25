Ludwigsfelde – Nächstenliebe unterm Weihnachtsbaum

Große Freude herrschte am Heiligabend in der ASB-Pflegeeinrichtung für Menschen mit Demenz in Ludwigsfelde. Zahlreiche Senioren und Pflegekräfte erwarteten dort voller Vorfreude den Weihnachtsmann und seine Wichtel des Initiative Familie in LU e. V., die viele liebevoll gepackte Weihnachtsgeschenke mitgebracht hatten.

Die Weihnachtsaktion ist Teil einer Kooperation zwischen dem Verein und der Drogeriemarktkette dm. Diese hatte in der Vorweihnachtszeit einen Wunschbaum der Senioren mit gepackten Weihnachtstüten in ihrer Filiale aufgestellt und die Tüten zum Verkauf angeboten.

„Uns ist es wichtig, die Senioren in der für viele nicht immer leichten Weihnachtszeit nicht allein zu lassen und ihnen Wertschätzung für ihr Lebenswerk entgegenzubringen. Gleiches gilt für die Pflegekräfte, denen unser besonderer Dank für ihren täglichen Einsatz gilt – ob in der Eins-zu-eins-Betreuung oder im Pflegeheim“, erklärte Cindy Mund, Vorstandsmitglied der Initiative Familie in LU e. V.

Für festliche Stimmung sorgte der Gemischte Chor Ludwigsfelde, der die Bescherung musikalisch begleitete. „Unser Dank gilt den zahlreichen Kunden für den Kauf und die Spende der Weihnachtstüten, dem Team der dm-Filiale sowie der ASB-Pflegeeinrichtung in Ludwigsfelde und dem Gemischten Chor für diesen gelungene Vormittag“, so Niels Laag, Vorstandsvorsitzender des Vereins. Am Ende waren sich alle einig, dass nun Weihnachten kommen kann und es im nächsten Jahr eine Fortsetzung dieser Aktion in Ludwigsfelde geben wird.

Fotos: Initiative Familie in LU e.V.