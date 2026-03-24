Diakonissenhaus Teltow übernimmt Mehrheitsanteile der Lausitz Klinik Forst

In der Lausitz wechseln die Mehrheitsanteile an der Lausitz Klinik Forst vom Klinikum Ernst von Bergmann auf das Diakonissenhaus Teltow. Seit Mai 2014 war die Lausitz Klinik Forst und das angeschlossene Lausitz MVZ Forst Teil der Ernst von Bergmann-Gruppe.

Die Forster Klinik wurde durch die Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH als Mehrheitsgesellschafterin (51 Prozent) gemeinsam mit der Stadt Forst (49 Prozent) betrieben. Mit Wirkung zum 01. April. veräußert das Klinikum Ernst von Bergmann nun seine Geschäftsanteile an die Stiftung Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin. Der Gesellschafterwechsel hat keine Auswirkungen auf das medizinische Leistungsspektrum der Lausitz Klinik. Tomislav Gmajnic, Geschäftsführer Klinikum Ernst von Bergmann: „Die Entscheidung zum Verkauf unserer Anteile an der Lausitz Klinik Forst fiel uns nicht leicht und wurde im Rahmen des nötigen Sanierungskurses des Klinikum EvB getroffen. Wir freuen uns umso mehr, dass das Evangelische Diakonissenhaus unsere Anteile an der Lausitz Klinik Forst übernimmt und die medizinische Versorgung der Menschen vor Ort gewährleistet.“

Die Lausitz Klinik Forst ist ein Krankenhaus der Grundversorgung. Es stehen knapp 200 Betten sowie eine Zentrale Notaufnahme für die wohnortnahe Versorgung von Patienten und Patientinnen im Spree-Neiße-Kreis zur Verfügung. Die Lausitz Klinik fokussiert sich neben der stationären Geriatrie und Inneren Medizin vermehrt auf ambulante operative Eingriffe. Sie kooperiert mit der Medizinischen Universität Lausitz – Carl Thiem in den Bereichen Urologie, Schlaganfallversorgung sowie Wirbelsäulenchirurgie. Die Klinik ist zudem als Teil der Modellregion Gesundheit Lausitz in digitale Prozesse und innovative IT-Lösungen eingebunden. Mit dem Diakoniekrankenhaus Naëmi-Wilke-Guben, das bereits seit Mai 2025 Teil des Unternehmensverbundes Diakonissenhaus Teltow ist, bestehen bereits heute enge Kooperationen. Jens Handreck, Verwaltungsvorstand für Finanzen und Sicherheit sowie Gesellschaftervertreter der Stadt Forst: „Für uns hat der Erhalt der Lausitz Klinik Forst als Krankenhaus der Grundversorgung oberste Priorität. Deshalb begrüßen wir es sehr, dass das Diakonissenhaus Teltow mit seinem klaren Bekenntnis zur Lausitz unser neuer Partner für die medizinische Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger ist. Wir haben eine sehr gute Klinik mit tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen durch die Übernahme der Anteile vom Klinikum Ernst von Bergmann eine Perspektive für ihr weiteres berufliches Handeln hier in Forst gegeben wird.“

Das Diakonissenhaus Teltow ist ein diakonischer Unternehmensverbund in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt mit mehr als 4.200 Mitarbeitenden. Zum Unternehmensverbund gehören fünf weitere Krankenhäuser, eine Klinik für geriatrische Rehabilitation, medizinische Versorgungszentren, vollstationäre, teilstationäre und ambulante Altenhilfeeinrichtungen, stationäre Hospize, ein ambulanter Hospizdienst, Wohnangebote für Menschen mit geistiger Behinderung, eine Werkstatt für behinderte Menschen, Kindergärten, eine Förderschule sowie eine Grundschule.

In der Lausitz ist der Unternehmensverbund mit dem Diakoniekrankenhaus Naëmi Wilke Guben sowie in Luckau mit dem Evangelischen Krankenhaus, einem Kindergarten, Wohnangeboten für Menschen mit Behinderung sowie einem Hospiz vertreten. Prof. h.c. (BUK) Hans-Ulrich Schmidt, Kaufmännischer Vorstand des Unternehmensverbunds Diakonissenhaus Teltow: „Der Standort Lausitz Klinik steht vor großen Herausforderungen in der Transformation durch die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen und benötigt einen verlässlichen, regional denkenden Partner. Wir als Diakonissenhaus Teltow übernehmen Verantwortung für eine moderne, verlässliche und wohnortnahe Versorgung. Gerade die Standorte Forst und Guben können sich nahezu ideal medizinisch ergänzen. Die Stadt Forst und die Verantwortlichen des Klinikum Ernst von Bergmann haben diesen Prozess sehr konstruktiv unterstützt. Forst bleibt damit ein starker Gesundheitsstandort in der Lausitz.“ Brigitte Meier, Vorsitzende des Aufsichtsrates des Klinikum EvB und der Lausitz Klinik Forst sowie Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit der Stadt Potsdam: „Die Abgabe der Gesellschafteranteile des Klinikums EvB am Lausitz Klinikum Forst an das Diakonissenhaus Teltow ist ein richtiger und konsequenter Schritt als Folge der Krankenhausreform. Der Standort bleibt als Gesundheitsstandort mit dem Schwerpunkt Geriatrie erhalten. Die maßgeblichen Synergien ergeben sich vor Ort mit dem Krankenhaus in Guben. Ich wünsche dem Lausitz Klinikum Forst für die Zukunft alles Gute.“

Foto: (v.l.) Andreas Mogwitz (Geschäftsführer Lausitz Klinik Forst), Tomislav Gmajnic (Geschäftsführer Klinikum Ernst von Bergmann), Pfarrer Matthias Blume (Theologischer Vorstand und Vorstandsvorsitzender Diakonissenhaus Teltow), Prof. h.c. (BUK) Hans-Ulrich Schmidt (Kaufmännischer Vorstand Diakonissenhaus Teltow), Jens Handreck (Verwaltungsvorstand für Finanzen und Sicherheit sowie Gesellschaftervertreter der Stadt Forst) © KlinikumEvB 2026