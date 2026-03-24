Keine Abfallsammlung am Karfreitag – Ersatztermin am Samstag zuvor

Die APM-Entsorgungstouren, die auf den Karfreitag fallen würden, werden in diesem Jahr vorverlegt. Das gilt für alle Abfälle – egal, ob Restmüll, Papier, Bio- oder Grünabfälle –, die eigentlich am Karfreitag, dem 3. April, abgeholt werden sollten. Sie werden vorfristig am Samstag, dem 28. März, eingesammelt.

Die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Potsdam-Mittelmark werden gebeten, ihren (Abfall-) Kalender, ihre Müllman-App, den Online-Tourenplan oder im Abfuhrkalender des APM-Onlineportals zu prüfen, ob Sie von der Änderung betroffen sind. In einem solchen Fall bittet die APM GmbH darum entsprechend zu handeln und die Abfallbehälter bereits für die Leerung am 28. März herauszustellen

Zudem wird empfohlen, die Abfalltonne in der Woche nach Ostern im Falle einer ungeplanten Nicht-Leerung über den eigentlichen Entsorgungstermin hinaus einfach weiter stehen zu lassen, damit die APM im Bedarfsfall eine Nachleerung organisieren können. Die APM-Wertstoffhöfe bleiben am Ostersamstag, den 04. April, geschlossen.



Ab 2026 führt das Entsorgungsunternehmen REMONDIS, verantwortlich für die Leerung der Gelben Tonne, die sogenannte “rollende Woche” ein. Das bedeutet, dass man nicht mehr dauerhaft von einem festen Entsorgungstermin für die Gelbe Tonne ausgehen kann. Fällt ein Leerungstag auf einen Feiertag, verschiebt sich der Entsorgungstermin automatisch zum nächsten kommenden Arbeitstag nach hinten. Diese Verschiebung bleibt bestehen, bis der nächste Feiertag erneut eine Anpassung erforderlich macht. Die Termine im digitalen Abfallkalender der APM GmbH berücksichtigen diese Verschiebungen bereits automatisch.

Foto: APM