Verkehrskontrollen der Revierpolizei Teltow

Am 23. März führten Polizeibeamte des Reviers Teltow Verkehrskontrollen im Gemeindegebiet von Nuthetal durch. Zwischen 14:00 und 16:00 Uhr wurden insgesamt 25 Verkehrsverstöße festgestellt.

Darunter befanden sich Verstöße gegen die Gurtpflicht, das verbotswidrige Befahren von Sperrflächen und das Nichtbeachten der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Außerdem wurden Verkehrsteilnehmer festgestellt, die während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzten. Ebenso waren Radfahrende entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs.

Solche Kontrollen sind wichtig, da sie Regelverstöße frühzeitig erkennen, das Verantwortungsbewusstsein aller Verkehrsteilnehmer stärken und somit zur Verhinderung von Unfällen beitragen. Dies teilt die Polizei mit und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Einhaltung der Verkehrsregeln, der Verzicht auf Ablenkungen durch Mobiltelefone sowie gegenseitige Rücksichtnahme wesentlich zur Verkehrssicherheit beitragen.

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