19. Märkisches Dampfspektakel im Ziegeleipark Mildenberg – Wenn historische Technik lebendig wird und das Dampfzeitalter neu erwacht

Es zischt, es pfeift, es dampft: Am 2. und 3. Mai verwandelt sich der Ziegeleipark Mildenberg wieder in ein lebendiges Museum unter freiem Himmel. Beim 19. Märkischen Dampfspektakel trifft beeindruckende Industriekultur auf fantasievolle Steampunk-Welten – ein Erlebnis für Technikfreunde, Nostalgiker und alle, die einen besonderen Ausflug genießen möchten.

Eingebettet in die reizvolle Tonstichlandschaft an der Havel, vereint das rund 40 Hektar große Gelände auf einzigartige Weise Bildungsangebot und Freizeitvergnügen. Wo einst Ziegel für die Hauptstadt gebrannt wurden, stehen heute historische Maschinen und beeindruckende Zeugnisse der Industriegeschichte – und alle zwei Jahre heißt es hier: Dampf voraus!

Spektakulärer Auftakt und eindrucksvolle Originale

Nach der feierlichen Eröffnung sorgt das traditionelle Andampfen für einen kraftvollen Start ins Wochenende. Zahlreiche Dampfmaschinen werden gleichzeitig in Bewegung gesetzt – ein Moment, der Technikgeschichte hör- und spürbar macht. Von detailreichen Modellen bis zu großen Originalen reisen Teilnehmer aus ganz Europa an.

Bei Paraden präsentieren sich fahrtüchtige Vehikel, während die niederländischen „Dorstvlegels“ mit Dreschvorführungen frühere Arbeitswelten anschaulich werden lassen.

Technik, Steampunk & Action: Das Märkische Dampfspektakel ist ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Steampunk trifft Geschichte

Unter dem Motto „Dampf & Steampunk“ schlagen die „Steamroadsters“ des Abacus Theaters eine fantasievolle Brücke zwischen Vergangenheit und Vision. Vier kunstvolle Fahrzeuge mit ihren exzentrischen Piloten ziehen, begleitet von Rauch, Wasser und Feuer, durch den Park. Auch die Walk Act – Gruppe vom „Theatre Pangea“ werden die Besucher in Staunen versetzen. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, selbst im passenden Outfit zu erscheinen und das besondere Flair mitzugestalten.

Ein Regionalmarkt von Pro Agro e. V., ein Trödelmarkt, Live-Moderation von Antenne Brandenburg sowie vielfältige kulinarische Angebote runden das Programm ab. Im Eintrittspreis (15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro) enthalten sind zudem Ausstellungen, Bahnfahrten, Spielplätze und die täglichen Aktionen des Ziegeleiparks.

2. und 3. Mai 2026, Samstag von 10:00-18:00 Uhr, Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr

Ziegeleipark Mildenberg

Ziegelei 10, 16792 Zehdenick OT Mildenberg

Eintritt: 15 Euro/ Kinder (4-14J) 7,50 Euro

Technik, Steampunk & Action: Das Märkische Dampfspektakel ist ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Fotos: Abacus Theater / Archiv Ziegleipark