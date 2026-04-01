Neueröffnung der Cafeteria im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow

Die Cafeteria im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow ist nach abgeschlossenen Umbaumaßnahmen wieder in Betrieb. Mit der Modernisierung wurden die räumlichen und organisatorischen Voraussetzungen für eine erweiterte Verpflegung im Krankenhaus geschaffen.

Die Cafeteria ergänzt die bestehende Versorgung für Patientinnen und Patienten, Besuchende sowie Mitarbeitende und steht zu folgenden Zeiten zur Verfügung: Montag bis Freitag: 8:00 – 16:00 Uhr sowie Samstag und Sonntag: 14:00 – 17:00 Uhr.

Außerhalb dieser Zeiten können Getränke- und Snackautomaten jederzeit genutzt werden. Ergänzt wird dieses Angebot durch einen modernen „smarten“ Essensautomaten, der eine Versorgung mit tiefgekühlten Speisen rund um die Uhr ermöglicht. Die angebotenen Gerichte können nach der Entnahme in wenigen Minuten in vorhandenen Mikrowellen vor Ort, auf den Stationen oder zu Hause erwärmt werden. Zwei Mikrowellen stehen im Bereich der Cafeteria zur Verfügung.

Das Sortiment ist vielfältig und berücksichtigt unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse und Geschmäcker: von vegan und vegetarisch über internationale Küche bis hin zu klassischer Hausmannskost und Desserts.

Die angebotenen Gerichte stammen unter anderem von der Manufaktur HOFMANNs. Das Unternehmen produziert tiefgekühlte Menüs unter Verwendung ausgewählter Zutaten und unter Einhaltung definierter Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Mit der neuen Cafeteria unterstreicht das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow seinen Anspruch, nicht nur medizinisch, sondern auch im Servicebereich eine hochwertige Versorgung zu bieten.

Fotos: Melanie Hagels