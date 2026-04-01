Kleinmachnow – Geschwindigkeitskontrollen in der Ernst-Thälmann-Straße

Am Vornitag des 01. April führten Polizeibeamte des Polizeireviers Teltow in der Ernst-Thälmann-Straße in Kleinmachnow Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 30 km/h konnten insgesamt zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden.

Der schnellste Pkw-Fahrer war mit 49 km/h unterwegs. Im Rahmen der Kontrollen wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt und die Fahrzeugführer wurden dafür sensibilisiert, sich an die geltenden Geschwindigkeitsvorgaben zu halten. Nach wie vor gehört überhöhte Geschwindigkeit zu den häufigsten Unfallursachen. Mit unseren Kontrollen tragen wir aktiv zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei und appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, lieber ein paar Minuten später, dafür aber sicher anzukommen.

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