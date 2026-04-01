Stahnsdorf – Wahl des neuen CDU-Vorstandes

Die CDU Stahnsdorf hat vergangene Woche auf ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender ist Tim Herzog, Familienvater und Unternehmer aus Stahnsdorf. Er folgt auf Richard Kiekebusch, der den Ortsverband in den vergangenen Jahren erfolgreich geführt hat.



„Mit Tim Herzog übernimmt eine engagierte Persönlichkeit den Vorsitz, die mitten im Leben steht und unsere CDU gut repräsentiert“, erklärte Kiekebusch im Anschluss an die Wahl. „Ich freue mich sehr, dass wir die Verantwortung künftig auf mehrere Schultern verteilen und gemeinsam als starkes Team weiterarbeiten.“



Richard Kiekebusch bleibt dem Vorstand als stellvertretender Vorsitzender erhalten und wird den eingeschlagenen Kurs weiterhin aktiv mitgestalten. „Die CDU Stahnsdorf ist personell hervorragend aufgestellt. Wir haben ein Team mit einem breiten Profil – unterschiedliche Perspektiven, Kompetenzen und Generationen sind vertreten. Das ist eine große Stärke“, so Herzog.



Der neue Vorstand hat sich zum Ziel gesetzt, die CDU noch stärker im vorpolitischen Raum zu verankern. „Wir wollen mehr Menschen erreichen, neue Zielgruppen ansprechen und den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern weiter intensivieren“, betonte Herzog. Gerade mit Blick auf die kommenden Jahre sei es entscheidend, frühzeitig Vertrauen aufzubauen und präsent zu sein.



Die CDU Stahnsdorf sieht sich mit dem neuen Vorstand gut gerüstet für die kommenden politischen Herausforderungen und die Vorbereitung auf die Kommunalwahl 2029.

Foto: CDU Stahnsdorf