Kleinmachnow – Mutmaßliche Betrüger gesucht

Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem Betrüger, der Ende letzten Jahres in Kleinmachnow mit einer gestohlenen Bankkarte Geld abgehoben haben soll.

Am 16. Dezember gegen 15:00 Uhr begab sich der Geschädigte in Kleinmachnow zu einem Geldautomaten, um Geld abzuheben. Währenddessen wurde er von einer unbekannten Frau abgelenkt, während ein unbekannter Mann unbemerkt seine Bankkarte entwendete. Mit der gestohlenen Karte hob der Täter 900,00 Euro ab. Anschließend entfernten sich beide Betrüger unerkannt. Durch das betroffene Geldinstitut wurde entsprechendes Video- und Bildmaterial zur Verfügung gestellt. Dieses zeigt, dass der unbekannte Täter die Geldkarte verwendete. Trotz weiterer Ermittlungsmaßnahmen konnte die Identität des Täters bislang nicht festgestellt werden.

Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Hinweise, möglichst unter Angabe der Fahndungsnummer 22-26, nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 03381 5508-0 entgegen. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen.

Fotos: Polizeidirektion West