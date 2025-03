Neue Warnsäulen in Signalfarbe für Schulwegsicherung

Um dem Gedanken einer erhöhten Schulwegsicherheit für die Schülerinnen und Schüler der Lindenhof-Grundschule Rechnung zu tragen, ließ die Gemeinde Stahnsdorf Ende Februar in der Mühlenstraße zwei Warnsäulen vor der neuen Lindenhof-Grundschule installieren.

Die in auffälliger Farbe gestalteten Säulen sind auf Höhe der Einfahrt zum Schulgelände zu finden. Die markierten Stellen zeigen den Schulkindern, wo sie die Mühlenstraße queren sollen. Die Autofahrer wiederum wissen, dass sie an dieser Stelle mit querenden Kindern rechnen müssen. Weitere sich in Sachen Schulwegsicherheit ergänzende Maßnahmen sind ebenfalls bereits angeschoben. So reichte die Gemeinde gleich drei verschiedene Anträge auf verkehrsrechtliche Anordnung bei der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark ein.

Ziel dieser Anträge ist es,

a) einen verkehrsberuhigten Bereich in der Mühlenstraße zwischen Hort und Lindenhof-Grundschule zu schaffen,

b) an der Ruhlsdorfer Straße eine bereits vorhandene Querungshilfe künftig als Fußgängerüberweg auf Höhe FIT2000 (Bushaltestelle) auszuweisen sowie

c) ein absolutes Halteverbot auf dem südlichen Seitenstreifen der Mühlenstraße zwischen der Sputendorfer Straße und Schulzenstraße einzurichten. Dieses soll den Fußgängerverkehr für Schülerinnen und Schüler erleichtern.

„Viele Bausteine ergeben ein Ganzes. Ein deutlicher Gewinn an Schulwegsicherheit für unsere Kinder ist mir wichtig. Dazu stehe ich in Kontakt mit Schule, Hort und Eltern“, sagt Bürgermeister Bernd Albers.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf