TKS fährt seinen siebten Saisonsieg ein

Am 11. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB konnten die TKS 49ers endlich wieder einen Auswärtssieg feiern. In einer hartumkämpften Partie gegen die Ademax Ballers aus Ibbenbüren setzten sich die Gäste im letzten Viertel entscheidend ab und gewannen am Ende relativ deutlich mit 83:68 (42:34). Somit rücken die 49ers auf den vierten Tabellenplatz vor.

Am Samstagabend sollte es endlich wieder einmal so weit sein. Die TKS 49ers haben sich durchgesetzt und im fünften Auswärtsspiel den zweiten Auswärtssieg eingefahren. Heute schien die Konzentration bei den angereisten 49ers von Anfang an zu stimmen. Gleich zu Beginn konnte man sich etwas absetzen und das erste Viertel mit fünf Punkten Abstand für sich entscheiden. Auch im zweiten Viertel blieben die Jungs von Headcoach Vladimir Pastushenko souverän und bauten die Führung aus, sodass man nach der ersten Halbzeit mit 42:34 vorne lag. Doch im dritten Viertel drehte sich das Momentum in den ersten Minuten zu Gunsten der Ademax Ballers. Durch einen 12:0 Lauf der Gastgeber lagen die 49ers zum ersten Mal zurück. Doch anders als in den vergangenen Auswärtsspielen blieb die Mannschaft ruhig und erarbeitete sich als Mannschaft Stück für Stück die Führung zurück. Zwar ging das dritte Viertel verloren, aber im letzten Viertel zeigte TKS, weshalb man dieses Spiel als Favorit antrat. Nach einem 9:0 Lauf und ein paar verwandelten Dreiern von Kapitän Robin Jorch setzten sich die 49ers zweistellig ab und konnten am Ende durch überragende Verteidigung und Offensive das Spiel mit 83:68 gewinnen. Neben Jorch, welcher mit 21 Punkten Topscorer war, konnte Oleh Bondarenko 17 Punkte beisteuern. Bei den Gästen fehlte der US-Amerikaner Denzel Livingston. In seiner Abstinenz überzeugte heute Tim Kosel mit 11 Punkten als bester Werfer. Kapitän Robin Jorch präsentierte sich nach dem Spiel sichtlich erfreut: „Es war zwar nicht schön, aber solche Siege sind wichtig. Wir haben am Ende als Mannschaft zusammengehalten und unsere Stärken ausgenutzt.“

Nächste Woche geht es vor heimischem Publikum gegen den Tabellennachbarn der Giants Leverkusen weiter.

Für TKS spielten: Jorch (21 Punkte), Bondarenko (17), Kamenov (9), Hildebrandt (7), Müller (6), Wagner (6), von Saldern (6), Mikhieiev (5), Hampl (5), N‘Sondé, Stegmann, Conzane

Foto: TKS 49ers