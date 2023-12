Abfallentsorgung rund um Weihnachten und Jahreswechsel 2023/2024

Im Hinblick auf die bevorstehenden Feiertage informiert die APM Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark GmbH, dass es zu Änderungen in den Schließzeiten seiner Einrichtungen und den Abfuhrterminen kommen wird.

Die Wertstoffhöfe des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit den Standorten in Niemegk, Teltow und Werder und dem Bürgerbüro in Teltow bleiben in der Zeit vom 24.Dezember 2023 bis einschließlich 01.Januar 2024 geschlossen. Die Mitarbeiter der APM-Verwaltung sowie des APM-Service-Centers sind vom 27. bis 29. Dezember nur in der Zeit von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr telefonisch zu erreichen.

Für Restmüll-, Papier- und Biotonne werden die regulären Leerungen vom 25., 26., 27., 28., 29. Dezember und 01. Januar vom 27. Dezember bis 29. Dezember, bzw. 30. Dezember 2023 und 02. Januar 2024 nachgeholt.

Für die Gelbe Tonne werden die regulären Leerungen vom 25., 26., 27., 28., 29. Dezember und 01. Januar am 23., 27., 28., 29. und 30. Dezember bzw. 02. Januar 2024 nachgeholt.

Die APM GmbH als kommunaler Entsorgungsdienstleister mit Hauptsitz in Niemegk und Wertstoffhöfen in Teltow, Werder und Niemegk ist zuständig für einen der größten deutschen Flächenlandkreise mit bis zu 2.600 Quadratkilometer. Die ihr überantwortete Abfallentsorgung für etwa 90.000 Haushalte mit 223.000 Einwohnern erfüllt die APM solide und wirtschaftlich im Auftrag des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit knapp 200 Mitarbeitern.

