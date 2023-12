Konzert bei Kerzenschein an der Krippe

Am 16. Dezember findet ab 19.30 Uhr das traditionelle Krippenspiel in Kleinmachnow statt. Neben den Szenen der Weihnachtsgeschichte werden an passenden Stellen kammermusikalische Beiträge eingeflochten.

Hannah Küppers wirkt bereits seit ihrem 13. Lebensjahr beim Krippenspiel mit. Die 18 jährige hat sich in diesem Jahr einen 1. Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend Musiziert“ ersungen und bereitet sich zur Zeit auf die Aufnahmeprüfung für Operngesang vor. Beim Krippenspiel singt sie den Verkündigungsengel und wird in der Konzertvorstellung eine Bach-Arie musizieren. „Durch die Mitwirkung vieler quasi professioneller Musiker haben wir die Möglichkeit, das Weihnachtsspiel konzertant zu bereichern. Das ist sowohl für das Publikum als auch für die Mitwirkenden jedes Jahr ein besonderer Moment der Einkehr und der Vorfreude aufs Fest.“, sagt Christiane Heinke, die Initiatorin des Weihnachtsspiels im Heizhaus auf dem Seeberg.

So erklingt unter anderen Mariä Wiegenlied von Max Reger, gesungen von der Darstellerin der Maria, Ulrike Gollmer, Sängerin aus Berlin. Die angehende Profi-Flötistin Lotta Timmermann wird eine Sonate von Telemann zu Gehör bringen. Und auch der Nachwuchs schläft nicht: Jonathan Paulmann-Held ist mit 8 Jahren einer der jüngsten Teilnehmer und singt in seiner Heimat Fürth beim berühmten Windsbacher Knabenchor.

Fürsorglich begleitet wird das gesamte Wochenende wie in jedem Jahr am Klavier von Nicolas Bajorat. Neu ist, dass in diesem Jahr Tickets ganz einfach und direkt online gebucht werden können über die Website des Krippenspiels. Der persönliche Ticketverkauf bei Natura Buchhandel am Rathausmarkt in Kleinmachnow und auch an der Tageskasse läuft natürlich ebenso weiter.

Foto: KultRaum Kleinmachnow e.V.