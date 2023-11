Grundschule Lindenhof und Feuerwache Stahnsdorf sollen 2024 in Betrieb gehen

Der Haushaltsentwurf der Gemeinde Stahnsdorf 2024 liegt seit Ende Oktober vor. Er gehört zu den wichtigsten Themen der letzten Sitzungsrunde des laufenden Kalenderjahres. Der Schwerpunkt des mehrere hundert Seiten umfassenden Dokuments liegt auf der Realisierung zweier Großprojekte im Hochbaubereich.

So sollen im kommenden Jahr sowohl die vierzügige Grundschule Lindenhof als auch die Feuerwache an der Annastraße in Betrieb gehen. Während das neue Gerätehaus für die Feuerwehr mit gut zehn Millionen Euro Baukosten zu Buche schlägt, von denen im kommenden Jahr rund zwei Millionen an Auszahlungen veranschlagt sind, belaufen sich die Gesamtkosten für die Grundschule auf rund 32 Millionen Euro. Auch hier ist mit jährlichen Ausgaben

von rund zwei Millionen Euro zu rechnen.

Um die großen und wichtigen Herausforderungen des Neubaus der Grundschule und der Feuerwehr bewältigen zu können, setzt die Gemeinde bei den Investitionen nicht nur auf Eigenmittel, sondern auch auf Fremdkapital, also auf verzinsliche Darlehen. Eigens dafür hat die Gemeindevertretung im Herbst 2022 der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 24 Millionen Euro zugestimmt.

Mit dem Umzug der Stahnsdorfer Feuerwehr in ihr neues Gerätehaus kann endlich mit der Planung des Bürgerhauses am Dorfplatz 2 begonnen werden. Dafür werden 75.000 Euro bereitgestellt. Im Rahmen des Ausbauprogramms für mehr Barrierefreiheit an Bushaltestellen werden im kommenden Jahr acht Haltestellen umgebaut. Rund eine Million Euro sind dafür veranschlagt.

Zu guter Letzt werden im Bereich des Straßenbaus ab 2024 schrittweise die alten Laternen auf Holzmasten erneuert. Davon gibt es im gesamten Gemeindegebiet noch rund 580 Stück. Dabei wird darauf geachtet, dass moderne Leuchtmittel zum Einsatz kommen. LED sind hier die erste Wahl – sie sollen die Natriumdampflampen ersetzen.

Foto:Pixabay.com