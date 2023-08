Jetzt in Stahnsdorf sicherer am Friedrich-Weißler-Platz umsteigen

Die Arbeiten zum barrierefreien Umbau zweier Haltestellen fanden gut drei Monate nach Baubeginn ihren Abschluss – investiert wurden insgesamt 290.000 Euro. „Gut drei Monate nach Baubeginn wurden die Arbeiten zur barrierefreien Umgestaltung der Bushaltestellen am Friedrich-Weißler-Platz anfangs dieser Woche planmäßig abgeschlossen.

Seit gestern fährt die Regiobus Potsdam Mittelmark GmbH auf ihren Linien 622, 624 und 627 wieder vom „Stahnsdorfer Hof“ entlang der Lindenstraße in südliche Richtung. Der bisherige Umweg über den Dorfplatz entfällt.

Bis 2024 stellt die Gemeinde für eine bessere Integration mobilitätseingeschränkter Fahrgäste insgesamt 20 Bushaltestellen der sogenannten Kategorie C1 barrierefrei her. Es handelt sich dabei um Haltestellen mit lokaler Umstiegsfunktion oder besonderer Aufenthaltsqualität. Eine der aufwändigsten unter den 20 Umbaumaßnahmen sind die beiden westlichen und östlichen Bushaltestellen am Friedrich-Weißler-Platz.

Die durch das Unternehmen Beschorner & Otto GmbH aus Brandenburg an der Havel durchgeführten Arbeiten begannen planmäßig am 15. Mai 2023. In die Maßnahme investiert wurden rund 290.000 Euro. Fördermittel erhielt die Gemeinde vom Landesamt für Bauen und Verkehr in Höhe von rund 250.000 Euro.

Die östlich gelegene Haltestelle ist leicht in Richtung „Stahnsdorfer Hof“ versetzt worden und befindet sich nun kurz vor der Ampel, fast direkt vor dem Fahrradladen. Neben der bestehenden Fußgängerampel am „Stahnsdorfer Hof“ ermöglicht ein neu gebauter Fußgängerüberweg nun auch südlich der beiden neuen Haltestellen den Fahrgästen und Passanten eine sichere Querung der Lindenstraße.

Die Fahrbahn der Lindenstraße wurde auf Höhe des Fußgängerüberwegs leicht aufgeweitet. Aus verkehrsrechtlichen Gründen ist das Linksabbiegen aus der Wilhelm-Külz-Straße (vom Dorfplatz kommend) in die Lindenstraße künftig nicht mehr möglich. Eine entsprechende Beschilderung „nur Rechtsabbieger“ ist angeordnet und montiert.

Neben „Kasseler Borden“ wurden auf und an den beiden neuen Busplattformen taktile Elemente verbaut, etwa bodengebundene Leitstreifen für Blinde und Menschen mit Sehbehinderung. Das zuvor in der separaten Busschleife verbaute grobe Pflaster ließ die Gemeinde in der neuen Aufstellfläche im Westteil wieder einsetzen. Moderne Fahrgastunterstände und neue Fahrradständer im Westteil vervollständigen das Bild vor Or.

