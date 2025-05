Evakuierung aufgrund von Bombenentschärfung in Teltow

Am 19. Mai wurde bei Bauarbeiten auf dem Weg der Kirschblütenallee Höhe Marienfelder Anger (Spielplatz) eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Die Entschärfung der Bombe findet am Mittwoch, dem 21. Mai, von 07:00 bis 16:00 Uhr statt. Es ist ein Sperrkreis von rund 600 Metern erforderlich, in dem sich zum Zeitpunkt der Entschärfung keine Menschen aufhalten dürfen. Die S-Bahn-Strecke von Lichterfelde nach Teltow (S25 und S26) befindet sich im Sperrkreis.

Wer von der Evakuierung betroffen ist, weil das Haus oder die Wohnung innerhalb des Sicherheitsbereiches liegt, wird um Folgendes gebeten: Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie und alle Ihre Mitbewohner/Familienangehörigen am 21. Mai bis spätestens 07:00 Uhr die Wohnung oder das Haus/Grundstück verlassen haben, damit eine pünktliche Entschärfung erfolgen kann. Das städtische Ordnungsamt ist hier auf Ihre Mitarbeit bei der Befolgung dieser Anweisung unbedingt angewiesen, um die Zeit der Evakuierung so kurz wie möglich zu gestalten. Sofern alle Betroffenen gemeinsam und pünktlich zusammenarbeiten, wird die Sperrung bzw. Evakuierung voraussichtlich gegen 16:00 Uhr desselben Tages aufgehoben werden können.

Einige Hinweise des Ordnungsamts für die Evakuierung: Sofern Sie über kein Auto verfügen, keine Möglichkeit haben, selbst zu fahren oder durch ein Handicap daran gehindert sein sollten, den Sicherheitsbereich selbstständig zu verlassen, können Sie die Feuerwehr der Stadt Teltow gern telefonisch unter der Rufnummer 03328/41 42 0 informieren. Sie werden dann mit einem Kleinbus abgeholt. Dies gilt auch für Bürgerinnen und Bürger, die einen Krankentransport benötigen.

Für die Zeit, in der die Häuser und Wohnungen innerhalb des Sperrkreises leer bleiben müssen, steht Ihnen als Aufenthaltsort das Bürgerhaus in der Ritterstraße 10 zur Verfügung. Aus Platzgründen bitten wir darum, auf die Mitnahme persönlicher Dinge weitgehend zu verzichten.

Bitte achten Sie beim Verlassen Ihrer Wohnungen und Häuser besonders darauf, dass die Fenster und Türen geschlossen und vorhandene Rollläden heruntergelassen sind. Es geht dabei darum, mögliche Sachschäden zu vermeiden. In der Sperrzeit wird der Bereich entsprechend überwacht, um den Aufenthalt jeglicher Personen zu verhindern.

Abschließend noch Hinweise zum zeitlichen Ablauf sowie zu den verkehrlichen Einschränkungen: In der Zeit von 08:00 bis 09:00 Uhr werden Sie von den Mitarbeitern der Stadt oder Feuerwehr, teils in Begleitung der Polizei aufgefordert werden, Ihre Wohnung oder Ihr Haus zu räumen. Die Mitarbeiter und die Polizei haben die Aufgabe, die vollständige Räumung des Sperrkreises zu überwachen und zu begleiten. Sofern Sie sich für eine Mitfahrt bei der Feuerwehr angemeldet haben, werden Sie in der Zeit von 08:00 bis 09:00 Uhr abgeholt werden. Danach können Sie bis zum Ende der Sperrung nicht zu Ihrer Wohnung bzw. Ihrem Haus zurückkehren. Gegen 09.30 Uhr werden die Straßen innerhalb sowie die Zufahrten und Zuwegungen zum Sperrkreis vollkommen geschlossen und erst zum Ende der Sperrung wieder freigegeben.

Straßenliste Sperrkreis Teltow

Bruno-Bürgel-Straße 58A – (82) Ecke Gerhart-Hauptmann-Straße69–1

Emil-Fischer-Straße

Friedrich-Ebert-Straße

Gerhart-Hauptmann-Straße

Goethesteig

Goethestraße 10–38 43 – 9

Hannemannstraße 10 A – 50

Heinrich-Heine-Straße

Heinrich-Zille-Straße

Herderstraße

Kantstraße 36 – 102; 91 – 38 (Ecke Hannemannstraße)

Maxim-Gorki-Straße

Max-Sabersky-Allee 40A – 88

Karl-Liebknecht-Steig

Karl-Liebknecht-Straße

Leibnitzstraße

Lessingstraße 26 – 56; 51 – 27

Lichterfelder Allee 106 – 86; 129 – 167

Marienfelder Anger 9 – 38 39–9A

Maxim-Gorki-Straße

Max-Sabersky-Allee 40A–88 87 – 53 A

Otto-Braune-Straße

Paul-Gerhardt-Straße

Schillersteig

Schillerstraße

Trojanstraß

Ahlener Weg – alle Hausnummern

Dorstener Straße 2 bis 8

Feldstraße 12 bis 36

Gronauer Weg – alle Hausnummern

Holtheimer Weg – alle Hausnummern

Lippstädter Straße – alle Hausnummern

Ostpreußendamm 93 bis 110F

Schöppinger Straße – alle Hausnummern

Schwelmer Straße – alle Hausnummern

Westfalenring – alle Hausnummern

Wormbacher Weg – alle Hausnummern

KGA Erbkaveln I

KGA Wildkraut

Foto: Pixabay / Stadt Teltow