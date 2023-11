Vollsperrung der S-Bahn-Brücke Zehnrutenweg

Wegen Instandsetzungsarbeiten kommt es vom 1. bis 4. Dezember zu einer Vollsperrung der S-Bahnbrücke Zehnrutenweg sowie der Fußgängerbrücke zwischen Heinersdorfer Weg und Feldstraße. Die Sperrung gilt für den Fußgänger-/Radfahrer- und Fahrzeugverkehr.

Die S-Bahnbrücken Heinersdorfer Weg und Zehnruthenweg, die sich im Eigentum der Stadt Teltow befinden, werden regelmäßig durch eine dafür zugelassene Firma bautechnisch geprüft. Für die Instandsetzungsarbeiten an den Brücken im Gleisbereich wurde in Abstimmung mit der S-Bahn Berlin der Zeitraum vom 01. Dezember, ab 22:00 Uhr bis 04. Dezember, 03:00 Uhr festgelegt.

Die öffentliche Ausschreibung der Instandsetzungsarbeiten erfolgte im Juli 2023. Alle drei abgegebenen Angebote lagen über dem geplanten Kostenrahmen. Nach Rücksprache mit dem Auftraggeber wurde daraufhin der Auftragsrahmen reduziert und im September eine beschränkte Ausschreibung mit den drei Bietern der Ausschreibung vom Juli durchgeführt. Es sollen nun zunächst die Mängel und Schäden am Bauwerk beseitigt werden, die nur im Gleisbereich behoben werden können und somit den laufenden S-Bahn-Verkehr beeinflussen. Dabei handelt es sich um Schäden an den Widerlagern und Flügeln sowie an den Überbauunterseiten und -seiten. Die Arbeiten werden von der Firma Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co KG ausgeführt.

