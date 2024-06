Gesucht: Tatverdächtiger für Computerbetrug in Teltow

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Potsdam nach einem bislang unbekannten Mann. Er steht im Verdacht, am 29. Dezember 2023 in einem Supermarkt in der Schönower Straße in Teltow unberechtigt mit der Geldkarte einer Frau einen Einkauf in Höhe von über 110 Euro getätigt zu haben.

Als dies der Frau in einer Banking-App angezeigt wurde, bemerkte sie, dass ihr die Karte abhandengekommen war und sperrte sie. Zwischen dem 30.12.2023 und dem 05.01.2024 wurde dann weitere sieben Mal versucht, mit der Karte jeweils Kleinbeträge in Höhe von maximal 50 Euro zu bezahlen bzw. abzuheben – dies jedoch ohne Erfolg, da die Transaktionen jeweils abgelehnt wurden. Der Polizei liegen Bilder einer Überwachungskamera vor, die einen Tatverdächtigen zeigen.



Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu der Person geben, die zur Identifizierung führen könnten?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331-5508 0 oder online entgegen.

Fotos: Polizeidirektion West