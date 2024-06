Orkanböen bis 120 km/h in Brandenburg erwartet

Ein Tief überquert heute die Nordhälfte Deutschlands. Es lenkt feuchtwarme und zu Gewittern neigende Luft nach Brandenburg und Berlin, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Vom Nachmittag bis in die Nacht hinein gibt es örtlich kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Ab dem Nachmittag sind lokal Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Hagel und Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde möglich. Lokal sind auch Orkanböen zwischen 90 und 120 Stundenkilometer möglich. Der Schwerpunkt der Gewitter liegt voraussichtlich in der Südhälfte Brandenburgs.

Auch in der Nacht zunächst noch einzelne Gewitter mit deutlich abnehmendem Unwetterpotential, im Nachtverlauf allgemein abnehmende Gewitterneigung. In der Nacht zum Montag verlagert sich das Tief über die Ostsee, mit einer westlichen Strömung gelangt dann etwas weniger warme Luft in die Region.

Hoechstwerte zwischen 24 und 29 Grad. Abseits der Schauer und Gewitter schwacher Wind, anfangs aus Ost, nachmittags auf Südwest drehend. Tiefsttemperaturen zwischen 17 und 14 Grad. Abseits der Gewitter schwacher Südwest- bis Westwind.

